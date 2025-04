Ces emojis ont un sens caché que vous ne soupçonnez pas

Ils sont partout : dans nos messages, sur les réseaux sociaux, dans les publicités… les emojis ont envahi notre quotidien. Ces petits symboles colorés, souvent perçus comme ludiques ou anecdotiques, sont en réalité devenus de véritables outils de communication émotionnelle, voire un langage à part entière. Derrière leur apparente simplicité, certains emojis cachent des significations que vous êtes peut-être loin d’imaginer.

Les emojis, miroir d’une nouvelle façon de communiquer

« Notre manière de communiquer a changé », affirme Sarah Nabeth, psychologue. Avec la multiplication des canaux numériques, les échanges sont plus rapides, plus visuels, mais aussi plus fragiles. À travers les emojis, on cherche à exprimer un ton, une intention, ou une émotion. Ce raccourci visuel, s’il facilite l’échange, peut aussi appauvrir notre capacité à nommer nos ressentis, selon les spécialistes.

Ainsi, ce qui peut sembler clair pour vous ne l’est pas forcément pour l’autre. Un clin d’œil, un visage qui pleure de rire ou un simple cœur rouge peuvent, par exemple, être interprétés très différemment selon l’âge, le contexte, la culture ou la relation entre les interlocuteurs. Comme le rappelle Boris Charpentier, psychologue : « les emojis peuvent créer des malentendus ou même une fausse impression de chaleur ou de froideur selon leur usage ».

Des symboles codés… pas toujours innocents

Certaines icônes ont dépassé leur usage premier. L’aubergine 🍆 ou la pêch 🍑 sont, par exemple, très largement utilisées pour des messages à connotation sexuelle. Le diamant, la flamme ou le clown ont aussi pris une place particulière dans des codes adolescents ou communautaires. Dans la série « Adolescence », sortie sur Netflix en mars 2025, ces détournements sont d’ailleurs montrés comme des outils de communication plus sombres : pour parler de drogue, de harcèlement ou de sexe.

Chez les jeunes, une vraie façon de se cacher

Pour les ados, envoyer un emoji triste plutôt que de verbaliser un mal-être est devenu courant. Selon Sarah Nabeth, « le risque, c’est de se réfugier derrière des symboles au lieu d’apprendre à nommer ses émotions ». Et cela peut avoir un impact profond sur la construction de soi, l’empathie, et la capacité à créer du lien authentique.

Les emojis rendent nos messages plus expressifs, mais ils ne remplacent ni l’intonation d’une voix, ni un regard, ni la complexité des mots. Mal interprétés, ils peuvent devenir source de confusion, ou être détournés à des fins ambiguës. Apprendre à les utiliser avec recul, c’est aussi se rappeler que rien ne remplace un vrai échange.