Streameuse coréenne agressée en France, un motard lui présente ses excuses

La streameuse sud-coréenne Yoo Yoon-jin, plus connue sous son pseudonyme Jinnytty, a été violemment agressée en pleine rue à Toulouse en France, alors qu’elle était en direct sur la plateforme Twitch, le 7 mai 2025. Suivie par plus d’un million de personnes à travers le monde, l’influenceuse diffusait un live en extérieur destiné à faire découvrir la ville à sa communauté lorsque l’incident est survenu.

Alors qu’elle se promenait dans les rues de Toulouse, caméra à la main, la jeune femme a été soudainement approchée par un individu circulant sur une trottinette. Sur les images rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, on le voit l’insulter puis la frapper violemment au visage. La scène est choquante : l’homme profère des insultes à caractère sexiste et raciste, criant notamment : « Tu veux quoi sale pute ? Casse-toi de là ! ».

Des captures d’écran et extraits de la vidéo ont été largement relayés sur X (ex-Twitter), Instagram et Reddit, suscitant une vague d’indignation dans la communauté des streamers et bien au-delà.

Jinnytty, a South Korean streamer with 1.1 million Twitch followers, travels the world for her viewers.

She was just in Toulouse, France, where a migrant attacked her live on air.

Shouting: « What do you want, you dirty whore? Get out of here! » pic.twitter.com/0lbI7oWPkT

