Piégé derrière une cascade pendant deux jours : son incroyable survie fascine l’Amérique

Société
Fabienne Ba.
Rudy Kirchner/Pexels

En Californie, un alpiniste de 46 ans a vécu une épreuve hors du commun en restant coincé près de 48 heures derrière une chute d’eau. Son sauvetage spectaculaire fascine depuis et rappelle les dangers extrêmes de la nature.

Une descente en rappel qui vire au drame

Le 10 août 2025, Ryan Wardwell, un grimpeur expérimenté, a tenté de descendre en rappel une cascade dans la forêt nationale de Sequoia. Seul, il a perdu ses cordes et s’est retrouvé piégé dans une cavité derrière la chute. Bloqué par les puissants courants de la rivière Kern, il n’a pas pu s’échapper.

Des recherches difficiles, mais efficaces

Sa famille a signalé sa disparition le lendemain. La nuit tombante a ralenti les secours, mais grâce à des technologies infrarouges et l’usage de drones, les équipes ont localisé Ryan dans la matinée suivante. Cette avancée technologique a été décisive dans la réussite du sauvetage.

Un sauvetage en hélicoptère

Les secours ont pu l’atteindre grâce à un hélicoptère. L’agent Craig Douglas a expliqué : « Nous sommes descendus à côté de lui, l’avons équipé et hissé à bord ». Malgré l’hypothermie, Ryan était conscient et a pu être pris en charge rapidement.

Un appel à la prudence

Le capitaine Kevin Kemmerling rappelle que plusieurs décès ont eu lieu dans cette zone récemment, soulignant l’importance de la vigilance, surtout face aux eaux vives et courants puissants. Cet incident illustre à quel point les risques en montagne doivent toujours être pris au sérieux.

Cette incroyable histoire de survie illustre ainsi la force de la nature mais aussi celle de l’esprit humain face à l’adversité.

