Une étude prédit un tsunami inévitable à destination de l’Europe

Une récente étude scientifique tire la sonnette d’alarme : un tsunami majeur est désormais considéré comme inévitable en Europe au cours des 30 prochaines années. Les côtes méditerranéennes, en particulier le sud de l’Espagne, la région de Valence à Malaga et les îles Baléares, sont les zones les plus menacées par ce phénomène naturel potentiellement dévastateur.

Un risque de 100 % confirmé par les experts

Selon plusieurs études publiées ces derniers mois, la probabilité qu’un tsunami frappe l’Europe dans les décennies à venir atteint 100 %. Ce constat, déjà évoqué par l’UNESCO en 2022, est désormais confirmé par de nouvelles recherches qui pointent la Méditerranée comme l’épicentre du danger. La région est traversée par de nombreuses failles sismiques, responsables de 70% des tsunamis mondiaux. Les scientifiques soulignent que « des vagues de plus de 1 mètre pourraient frapper les côtes, une hauteur suffisante pour déplacer des véhicules et causer des dégâts majeurs ».

Les zones les plus exposées

Le sud de l’Espagne, notamment autour de la mer d’Alboran, ainsi que les côtes de Valence à Malaga et les îles Baléares, figurent parmi les régions les plus vulnérables. Selon les modélisations, la côte atlantique espagnole pourrait également être touchée par des vagues de 6 mètres, atteignant les terres en moins de 25 minutes. D’autres zones, comme la péninsule arabique, la Cantabrie ou le Pays Basque, seraient moins exposées, avec des vagues estimées à un demi-mètre.

Un phénomène amplifié par le changement climatique

Le réchauffement climatique contribue à aggraver ce risque : la fonte des glaces et la montée du niveau des mers permettent aux tsunamis de pénétrer plus loin à l’intérieur des terres. Les scientifiques insistent sur la nécessité d’anticiper ce danger, d’autant que la Méditerranée, mer semi-fermée, amplifie l’effet des vagues.

Prévenir plutôt que subir

Face à ce risque, les experts appellent à renforcer les systèmes d’alerte et à sensibiliser les populations côtières aux procédures d’évacuation et aux signes avant-coureurs d’un tsunami. L’UNESCO a d’ailleurs élargi son programme « Tsunami Ready » à toutes les zones à risque, afin de préparer au mieux les habitants et de limiter les conséquences humaines et matérielles.

L’Europe, et plus particulièrement le bassin méditerranéen, doit donc se préparer à l’éventualité d’un tsunami majeur dans les prochaines décennies. Les études récentes ne se veulent toutefois pas alarmistes, il est simplement bon d’être conscient des risques afin de mieux s’y préparer et de renforcer les dispositifs de prévention et d’alerte.