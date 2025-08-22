Japon : cette étrange lumière dans le ciel affole les réseaux sociaux

Le ciel du Japon a récemment été traversé par une lumière anormale, déclenchant un vent de panique et de curiosité sur les réseaux sociaux. Les témoignages et vidéos du phénomène sont rapidement devenus viraux.

Une lueur mystérieuse qui fascine les habitants

Dans la nuit du 19 août 2025, une boule de feu exceptionnellement brillante a traversé le ciel japonais, aperçue depuis Osaka jusqu’à Kyushu. De nombreux habitants ont capté le phénomène, décrivant une lumière si intense qu’elle a momentanément illuminé les alentours, provoquant étonnement et inquiétude.

Un phénomène astronomique spectaculaire

D’après Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai, il s’agissait d’un météore – appelé bolide lorsqu’il explose dans l’atmosphère – et non d’une manifestation extraterrestre. Ce météore, d’une rare intensité, a terminé sa course dans l’océan Pacifique, laissant derrière lui des milliers de témoignages et des images impressionnantes.

Les réseaux sociaux s’emballent

La diffusion de vidéos du bolide sur Twitter et autres plateformes a depuis engendré un véritable buzz, nourrissant rumeurs et explications fantaisistes avant que l’origine scientifique du phénomène ne soit confirmée. Entre éclat lumineux et vibration de l’air, cette apparition restera gravée dans les mémoires des internautes japonais.

Ce spectaculaire passage céleste illustre ainsi l’impact immédiat des phénomènes naturels sur les réseaux sociaux, entre fascination collective et explications rationnelles.