Japon : cette étrange lumière dans le ciel affole les réseaux sociaux

Société
Fabienne Ba.
Alex Andrews/Pexels

Le ciel du Japon a récemment été traversé par une lumière anormale, déclenchant un vent de panique et de curiosité sur les réseaux sociaux. Les témoignages et vidéos du phénomène sont rapidement devenus viraux.

Une lueur mystérieuse qui fascine les habitants

Dans la nuit du 19 août 2025, une boule de feu exceptionnellement brillante a traversé le ciel japonais, aperçue depuis Osaka jusqu’à Kyushu. De nombreux habitants ont capté le phénomène, décrivant une lumière si intense qu’elle a momentanément illuminé les alentours, provoquant étonnement et inquiétude.

Un phénomène astronomique spectaculaire

D’après Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai, il s’agissait d’un météore – appelé bolide lorsqu’il explose dans l’atmosphère – et non d’une manifestation extraterrestre. Ce météore, d’une rare intensité, a terminé sa course dans l’océan Pacifique, laissant derrière lui des milliers de témoignages et des images impressionnantes.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par FRANCE 24 (@france24)

Les réseaux sociaux s’emballent

La diffusion de vidéos du bolide sur Twitter et autres plateformes a depuis engendré un véritable buzz, nourrissant rumeurs et explications fantaisistes avant que l’origine scientifique du phénomène ne soit confirmée. Entre éclat lumineux et vibration de l’air, cette apparition restera gravée dans les mémoires des internautes japonais.

Ce spectaculaire passage céleste illustre ainsi l’impact immédiat des phénomènes naturels sur les réseaux sociaux, entre fascination collective et explications rationnelles.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Voici pourquoi garder vos bracelets de festivals au poignet est tout sauf cool

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici pourquoi garder vos bracelets de festivals au poignet est tout sauf cool

Conserver ses bracelets de festivals longtemps après l’événement est une habitude répandue, souvent perçue comme un signe d’appartenance...

« C’est mal vu » : une Coréenne dévoile les standards de beauté de son pays

Sur TikTok, la créatrice sud-coréenne xoxo.niiu a récemment publié une vidéo qui fait réagir. Elle y liste plusieurs...

Le secret de son « salaire de rêve » ? Un travail que vous n’oseriez pas faire

Ashlea, 26 ans, a récemment dévoilé comment elle gagne jusqu’à 9 000 euros par mois en ne travaillant...

Amitié : les 9 red flags qui montrent qu’il est temps de couper les ponts

L’amitié est un trésor, une énergie qui nous nourrit autant qu’elle nous stimule. Néanmoins, il faut parfois accepter...

La Terre « fuit » de l’intérieur ? La découverte qui intrigue

Longtemps considéré comme totalement isolé, le noyau terrestre serait en réalité en train de perdre lentement certains de...

En Corée, une croyance étonnante pourrait changer votre regard sur la pluie

En Corée du Sud, la météo ne se résume pas à un simple choix de parapluie. Lorsqu’il pleut,...