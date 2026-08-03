À 39 ans, elle choisit de vivre dans sa voiture avec son chien pour ne plus payer de loyer

Face à la hausse du coût de la vie, Bella Roams (@thealchemists_garden) a choisi une nouvelle voie : vivre dans sa voiture avec sa chienne Lyla. Près d’un an après ce changement, elle raconte sur les réseaux sociaux une aventure qui a bouleversé son quotidien et sa vision du bonheur.

Une nouvelle vie née d’un choix inattendu

Aux États-Unis, où les prix des logements ne cessent d’augmenter, de plus en plus de personnes repensent leur façon d’habiter. C’est le cas de Bella Roams, une Américaine de 39 ans qui a décidé de transformer sa Subaru en petit cocon mobile pour éviter les loyers trop élevés. Son objectif n’était pas simplement de réduire ses dépenses, mais de créer un mode de vie plus aligné avec ses envies : davantage de liberté, de simplicité et de découvertes. Aujourd’hui, elle assume pleinement ce choix et partage son expérience sur TikTok avec une communauté de plus de 50 000 abonnés.

Un déménagement qui change le cours de sa vie

Tout a commencé lorsqu’elle quitte San Diego, en Californie, pour s’installer dans l’État de Washington afin de se rapprocher de ses proches. En attendant de trouver un logement, Bella Roams (@thealchemists_garden) séjourne temporairement chez ses parents. Ses recherches prennent rapidement une autre tournure. Les appartements disponibles sont trop chers ou hors de portée financièrement.

Face à cette réalité, Bella décide de revoir complètement ses priorités et d’explorer une alternative qu’elle avait déjà envisagée : la vie nomade. En juillet 2025, elle range ses affaires dans un garde-meuble, aménage sa voiture et prend la route avec sa chienne Lyla. Une décision qui, même si elle est née d’une contrainte économique, devient rapidement une expérience enrichissante.

Une voiture pensée comme un véritable petit refuge

Vivre dans une voiture demande de l’organisation, mais Bella Roams (@thealchemists_garden) a appris à créer un quotidien confortable. Sa Subaru est devenue son espace personnel, pensé pour répondre à ses besoins essentiels. Elle a mis en place une routine précise : trouver des endroits adaptés pour se laver, gérer son linge et organiser ses journées.

Loin de l’image improvisée parfois associée à ce mode de vie, elle explique que cette aventure repose surtout sur l’anticipation et l’adaptation. Cette nouvelle façon d’habiter lui permet aussi de se reconnecter à l’essentiel. Avec moins d’objets et moins de contraintes matérielles, elle dit avoir gagné en autonomie et en sérénité.

Le télétravail, un allié précieux dans son aventure

Son changement de vie a été rendu possible aussi grâce à son activité professionnelle. Bella travaille en effet à distance pour une organisation spécialisée dans le développement des entreprises. Grâce à une connexion internet fiable, elle peut exercer son métier depuis différents endroits. Une flexibilité qui illustre une évolution importante du monde du travail : aujourd’hui, certains professionnels peuvent repenser totalement leur lieu de vie sans renoncer à leur carrière. Pour Bella Roams (@thealchemists_garden), cette liberté professionnelle a ouvert la porte à une nouvelle forme d’équilibre entre travail, voyage et épanouissement personnel.

Une passion pour le nomadisme déjà présente

Ce choix n’est pas arrivé du jour au lendemain. Quelques années auparavant, Bella avait déjà expérimenté la vie en van pendant une semaine lors d’un voyage dans le nord-ouest du Pacifique américain. Cette première expérience avait été un véritable déclic. Elle avait découvert qu’un quotidien plus mobile pouvait lui correspondre. Quelques années plus tard, cette envie s’est transformée en projet concret. Comme beaucoup de grands changements de vie, son aventure est donc née d’une petite expérience qui a progressivement fait évoluer sa manière de voir l’avenir.

Lyla, une partenaire de voyage essentielle

Bella Roams (@thealchemists_garden) ne vit pas cette aventure seule. Sa chienne Lyla, une goldendoodle de cinq ans, l’accompagne dans tous ses déplacements. Pour préserver son bien-être, Bella veille à maintenir une routine rassurante. Promenades, sorties en forêt ou moments en extérieur rythment leurs journées. Même lorsqu’elle doit travailler depuis la voiture à cause de la météo, elle prend soin d’offrir à Lyla des moments d’activité dès que possible. Cette complicité renforce encore le sentiment de foyer que Bella a réussi à créer, même dans un espace réduit.

Une expérience qui l’a transformée

Au-delà de l’aspect pratique, Bella Roams considère cette aventure comme une véritable évolution personnelle. Elle estime avoir appris à mieux se connaître, à identifier ce qui compte réellement pour elle et à vivre avec davantage de confiance. Pour elle, cette vie nomade représente bien plus qu’une solution économique : c’est une manière de reprendre le contrôle sur son quotidien et de construire une existence qui lui ressemble.

D’ailleurs, sa Subaru n’est qu’une première étape. Bella économise désormais pour acheter un van plus spacieux qui lui permettra d’explorer davantage l’ouest des États-Unis. À plus long terme, elle imagine poursuivre son aventure jusqu’en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Son petit espace mobile devient ainsi le point de départ d’un projet beaucoup plus vaste, tourné vers l’exploration et la découverte.

Une nouvelle définition de la maison

L’histoire de Bella Roams dépasse son propre parcours. Elle reflète une tendance plus large : face à l’augmentation des coûts du logement, certaines personnes choisissent des modes de vie alternatifs pour préserver leur liberté et leur qualité de vie. Vivre dans une voiture n’est pas forcément synonyme de renoncement. Pour Bella, c’est au contraire une façon de créer un quotidien plus léger, plus flexible et plus proche de ses aspirations.

Avec Lyla à ses côtés et des projets plein la tête, Bella Roams (@thealchemists_garden) prouve ainsi qu’une maison peut parfois être moins un lieu fixe qu’un espace où l’on se sent bien, libre et pleinement soi-même.