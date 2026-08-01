Et si la prochaine soirée entre amis se faisait… avec des PowerPoint ? L’idée séduit

En général, quand on voit des amis de façon très irrégulière, il faut plus qu’une journée pour faire le point sur nos vies respectives et partager nos dernières actualités. Pour éviter les messages vocaux aux allures de podcast et les conversations nocturnes qui se finissent en nuit blanche, les internautes ont trouvé une solution. Ils préparent des diaporamas à la manière des étudiants devant le tableau blanc et improvisent un exposé sur leur propre vie. De quoi se mettre à la page sans y passer des heures.

Rattraper le temps perdu avec des diaporamas

Si pendant les années scolaires, les réunions amicales étaient chroniques et animaient carrément notre quotidien, à l’âge adulte, elles sont plus rares et arrivent seulement quelques fois par an. Tout le monde doit consulter son agenda et trouver un créneau libre au milieu des impératifs professionnels, des team buildings d’entreprise et des évènements familiaux. Et quand la majorité de la bande est disponible, il y en a toujours un qui repousse la date à cause de son planning de ministre.

Lorsque que ces très attendues retrouvailles se concrétisent, on a à peine le temps de trinquer et d’échanger des banalités qu’il faut déjà se dire au revoir. Résultat, on ne sait même pas si cet ami d’enfance a finalement résolu sa fuite d’eau ou si cette sœur de cœur a enfin réussi à quitter son travail toxique. Pour aller directement à l’essentiel, des internautes ont eu une idée de génie : organiser des soirées PowerPoint.

Chaque ami prépare des diapositives en son honneur et s’adonne à cet exercice qui rappelle des souvenirs d’école. Sauf que là, au lieu de présenter le système solaire ou le mode de vie des fourmis, les amis font des listes à puces sur leur situation sentimentale, leurs anecdotes croustillantes, leur ressenti au travail et partagent des informations en exclusivité. Le tout enrichi de photos, de vidéos et d’emojis. Une façon originale et ludique de rattraper les potins perdus et les actualités manquées.

Faire un état des lieux de sa vie personnelle

La meilleure vidéo de démonstration émane du compte Instagram @lorienfree. Leur troupe est bien plus grande qu’une équipe et il leur faudrait au moins une semaine pour se découvrir dans les moindres détails. Dans cet exemple d’inspiration, on voit des amis défiler à tour de rôle devant le vidéoprojecteur et raconter leurs propres scoops comme le fait la presse people avec les célébrités.

Chacun a son identité visuelle, sa direction artistique, ce qui rend le rituel encore plus mémorable. Certains ont entrepris des semi-marathons tandis que d’autres ont commencé une reconversion professionnelle. Et les plus investis prennent des initiatives pour les futures vacances entre amis. Les petits comiques de service n’hésitent d’ailleurs pas à proposer des plans de voyage à la façon “Villa des Kardashian”. Il s’agit là d’un PowerPoint qui ne se prend pas au sérieux mais surtout qui permet de partager des éléments clés de chaque vie respective et de se raconter comme un livre ouvert. C’est un peu le même principe qu’une gazette ou un journal intime mais diffusé sur grand écran.

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Rappel : ce n’est pas un exercice de comparaison

Contrairement à la pratique scolaire, ce PowerPoint ainsi que cette présentation orale ne sont pas notés à la fin. Les amis ne sont pas un genre de jurys mais plutôt des spectateurs attentifs, toujours prêts à encourager leurs orateurs et à faire claquer leur paume en guise de soutien. En effet, certains semblent avoir accompli l’impossible en participant à des compétitions sportives de haut niveau, en investissant la scène de Tomorrowland ou en passant de junior à senior dans leur entreprise. Mais d’autres ont simplement changé d’appartement ou vu davantage leur famille. Et il n y a pas une expérience qui vaut plus qu’une autre.

Le but n’est pas d’entretenir une rivalité silencieuse, ni de se vanter d’avoir visité huit pays en deux mois ou gravi le Mont Blant sans entraînement. Ce PowerPoint ne doit pas devenir une source de pression et encore moins insinuer un sentiment de nullité à ceux qui n’ont pas vécu de révolution spirituelle majeure. Ça doit rester un support bienveillant et une biographie bon enfant.

Finalement, cette tendance ne célèbre pas la performance mais la connexion. Elle ne demande pas d’avoir une vie spectaculaire, un nouveau métier chaque année ou une liste impressionnante de voyages à présenter. Elle invite simplement chacun à dire : « voilà où j’en suis aujourd’hui ». Et parfois, c’est déjà beaucoup.

Alors, la prochaine fois que des amis se retrouvent après plusieurs mois de silence, peut-être qu’au lieu de commencer la soirée par un interminable « alors, quoi de neuf ? », ils allumeront un vidéoprojecteur. Quelques diapositives, quelques blagues et quelques souvenirs pourraient suffire à rattraper tout le temps perdu.