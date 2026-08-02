Elles jouent au football en escarpins et bousculent les codes du terrain

Sur les réseaux sociaux, les femmes se présentent devant les cages avec des escarpins à la place des crampons et des robes satinées au lieu du t-shirt numéroté. Leur compagnon, alors converti en gardien, ne parie pas un centime sur la réussite de leur dulcinée. Or, si au tir au but, les joueurs professionnels se plaisent à faire des feintes du bout du pied, ces amatrices de ballon rond ont également trouvé une technique de diversion inédite pour tirer en pleine lucarne.

Brouiller les repères du gardien avec un escarpin

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les caméras ont capté des buts techniques déjà devenus légendaires, des tirs parfaitement cadrés et des penaltys de haute voltige. Mbappé, Messi ou encore Haaland ont encore démontré leur force de frappe. Dans des stades plus confidentiels, les femmes s’adonnent elles aussi à cet exercice de précision et prouvent qu’elles savent dompter le ballon rond.

Elles le font dans une tenue qui se prête difficilement à ce genre d’action footballistique. Présentées dans une robe qui trahit un dîner huppé ou une soirée mondaine, elles prennent appui sur des chaussures perchées, bien plus instables que les traditionnels crampons.

Elles s’élancent dans la surface de réparation et induisent le goal en erreur pour décupler leurs chances de marquer. Elles ne tirent pas du gauche comme les joueurs ambidextres expérimentés. Non, elles improvisent des « tours » inédits, jamais vues dans toute l’histoire du football. Les puristes crieront à la faute, mais les principales concernées, elles, appellent ça du génie.

Une tactique de tir devenue virale sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les images de ce stratagème assorti hashtag « girl power » ou du mot clé « mouvement intelligent », se démultiplient entre les pouces. Celle qui en est l’instigatrice, se cache sous le pseudo @evi_popadinova. Dans une vidéo qui a atteint le million de vues, on la voit à l’œuvre devant les cages. Elle mime le fameux coup de pied mais au lieu d’envoyer valser le ballon dans le filet, elle balance en réalité son escarpin et profite de cette distraction pour tirer en plein centre. Le gardien, perturbé par cette chaussure volante, était à la mauvaise extrémité pour arrêter ce tir.

Si selon les règles officielles, cette pratique trompeuse serait certainement passible d’un carton, dans le cadre du loisir récréatif, c’est prodigieux. Ces vidéos s’accompagnent généralement d’une formule mathématique qui témoigne d’une équation sportive recherchée. Moralité : il en faut peu pour distraire l’attention d’un gardien. Et les commentaires sont unanimes : tous parlent d’une attitude de « diva ». Sous les contenus de cette footballeuse, qui n’a rien d’une novice et qui s’exerce en club depuis son plus jeune âge, l’expression « slay » est presque devenue un crédo.

Parce que oui, les femmes ont aussi leur place sur le terrain et peuvent inventer des mouvements cultes, y compris dans des tenues haut de gamme qui dénotent avec l’équipement classique. D’autres emboîtent le pas de @evi_popadinova et jonglent avec des spartiates à talons ou des slingbacks vernies. Loin de s’enfoncer dans le sol terreux, elles vont même jusqu’à humilier leurs adversaires masculins à travers des dribbles d’anthologie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evdokia Popadinova (@evi_popadinova)

Des vidéos qui ancrent les femmes dans le football

Au-delà du simple effet de surprise, ces séquences participent à une évolution plus large de la représentation des femmes dans le monde du ballon rond. Longtemps cantonnées au rôle de spectatrices ou confrontées à des clichés persistants, elles investissent désormais les terrains avec leurs propres codes, leur créativité et une aisance technique qui n’a rien à envier aux joueurs les plus expérimentés.

Ces vidéos virales ne racontent pas seulement une histoire de mise en scène ou de provocation. Elles montrent aussi une nouvelle manière d’occuper l’espace sportif. Le football féminin gagne en visibilité, les joueuses deviennent des figures d’inspiration et les réseaux sociaux offrent une tribune supplémentaire à celles qui souhaitent partager leur passion autrement.

Loin des pelouses professionnelles et des grands stades, ces défis improvisés rappellent que le football est aussi un terrain d’expression. Un geste inattendu, une feinte originale ou une pointe d’humour peuvent suffire à créer un moment mémorable. La performance ne se mesure plus uniquement au score affiché sur un tableau lumineux, mais également à la capacité de surprendre et de transmettre une émotion.

Sur la pelouse comme sur les réseaux sociaux, ces femmes rappellent ainsi que le football n’a pas de genre et que l’égalité des chances reste le plus beau but à inscrire.