Elle commence la gymnastique en 1934 et continue la compétition jusqu’à 92 ans

Monter sur des barres parallèles à un âge où beaucoup ralentissent le rythme de leurs activités quotidiennes ? Johanna Quaas l’a fait pendant des décennies. Cette gymnaste allemande, aujourd’hui âgée de 100 ans, a démontré qu’une passion entretenue avec régularité pouvait accompagner toute une vie.

Une passion née dès l’enfance

Née le 20 novembre 1925 à Hohenmölsen, en Allemagne, Johanna Quaas grandit dans une famille où le sport occupe une place importante. Très jeune, elle découvre la gymnastique et révèle rapidement de belles aptitudes. En 1934, à seulement 9 ans, elle participe à sa première compétition. Son parcours est ensuite interrompu par plusieurs déménagements familiaux, puis par la Seconde Guerre mondiale, qui bouleverse durablement sa pratique sportive.

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Une parenthèse sportive avant un retour remarqué

Après la guerre, la gymnastique est temporairement interdite en Allemagne de l’Est. Johanna Quaas ne renonce pourtant pas à l’activité physique et se tourne vers le handball, une discipline qui lui permet de conserver une excellente condition physique.

Devenue professeure d’éducation physique, elle épouse en 1963 Gerhard Quaas, entraîneur de gymnastique. Ensemble, ils transmettent leur passion à leurs trois filles. C’est finalement en 1981, à 56 ans, que Johanna retrouve les agrès. Dès l’année suivante, elle participe à une grande compétition allemande réservée aux gymnastes seniors, marquant le début d’une nouvelle aventure.

Une célébrité mondiale à plus de 80 ans

En 2012, plusieurs vidéos montrant Johanna enchaîner des figures aux barres parallèles et au sol deviennent virales. En quelques jours, elles font le tour du monde et attirent l’attention de nombreux médias internationaux. La même année, le Guinness World Records lui décerne le titre de « la plus ancienne gymnaste de compétition active au monde ». Cette reconnaissance est suivie d’autres distinctions prestigieuses, dont le Nadia Comăneci Sportsmanship Award et la Croix du mérite fédérale allemande, récompensant son engagement en faveur du sport et de sa transmission.

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Une philosophie de vie inspirante

À ceux qui lui demandent son secret, Johanna répond avec simplicité : « Mon visage est vieux, mais mon cœur est jeune ». Une phrase qui résume parfaitement son état d’esprit. Aucune « méthode miracle », seulement une pratique sportive entretenue avec constance depuis plusieurs décennies. Elle partage également son expérience à travers un ouvrage consacré à la gymnastique et continue en 2026 d’encourager les nouvelles générations.

À 100 ans, toujours animée par le mouvement

Même si elle ne participe plus aux compétitions aussi régulièrement qu’auparavant, Johanna Quaas continue de réaliser des démonstrations de gymnastique à 100 ans. Son énergie et sa passion font d’elle une figure emblématique du sport amateur. Son message est resté le même au fil des années : il ne faut jamais cesser de bouger. Une idée largement soutenue par les recherches sur le vieillissement actif et qu’elle incarne avec une remarquable authenticité.

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Le parcours de Johanna Quaas rappelle ainsi que le mouvement, la persévérance et le plaisir de pratiquer une activité physique ne connaissent pas de date d’expiration. Plus qu’une championne, elle est devenue le symbole d’une vie active vécue pleinement, quel que soit l’âge.