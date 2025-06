Les deux femmes de ce micro-trottoir n’existent pas : la vidéo sidèrante

Une vidéo virale secoue actuellement les réseaux sociaux. Au premier regard, il s’agit d’un micro-trottoir banal : un homme interroge deux jeunes femmes à la sortie d’une boîte de nuit. Pourtant, une fois la séquence lancée, un malaise s’installe. Et pour cause : les deux femmes… n’existent pas.

Un dialogue absurde qui intrigue

Bienvenue dans l’ère des vidéos générées par intelligence artificielle (IA), où la frontière entre réel et virtuel devient de plus en plus floue. Cette séquence a été conçue de toutes pièces à l’aide de l’IA Veo 3, le nouvel outil dévoilé par Google le 20 mai 2025. Et elle suscite à la fois l’admiration… et l’inquiétude.

Dans la vidéo en question, on voit un homme tendre un micro à deux femmes qui semblent légèrement éméchées. Il leur demande : « Quel est le mouvement avec l’IA qui rend les haters fous à chaque fois ? ». L’une d’elles répond, visiblement confuse : « Il faut leur donner ça, c’est fou, c’est fini ! On est cuits ! Tu me comprends ? ».

Une tirade qui paraît sortie d’un rêve mal traduit… ou d’un script généré automatiquement. Si cette réponse incohérente amuse au premier abord, elle soulève rapidement des soupçons. Les regards, les mouvements, les intonations : tout semble à la fois trop réel… et étrangement irréel.

Google Veo 3 realism just broke the Internet yesterday. This is 100% AI 10 wild examples: 1. Street interview that never happened pic.twitter.com/qdxZVhOO3G — Min Choi (@minchoi) May 22, 2025

Une illusion créée par l’intelligence artificielle

Ce micro-trottoir n’a en réalité jamais eu lieu. Il a été entièrement généré par l’intelligence artificielle grâce à Veo 3, l’outil de création vidéo lancé récemment par Google. Capable de produire des vidéos à partir de simples descriptions textuelles, Veo 3 intègre également des dialogues, des effets sonores et une (très) animation réaliste des visages et des gestes. Résultat : des séquences qui semblent captées dans la rue, mais qui n’ont jamais été tournées.

Réactions entre fascination et angoisse

Avec plus de 14 millions de vues sur X (anciennement Twitter), la publication a déclenché une avalanche de commentaires. Certains internautes se disent littéralement terrifiés : « C’est fini pour l’humanité », « C’est tellement réaliste », « Bientôt, plus personne ne saura ce qui est vrai ou faux ».

D’autres évoquent des références cinématographiques comme « Inception » ou parlent de « simulation multidimensionnelle », tant le résultat semble déstabilisant. Quelques voix tentent de relativiser : « On peut voir que cette vidéo a été générée par l’IA. Personne ne parle comme ça », souligne un commentaire plus pragmatique.

Une bascule inquiétante pour l’avenir de l’image

Ce type de contenu pose des questions majeures sur la véracité des images et des paroles que nous voyons circuler en ligne. Si une vidéo aussi réaliste peut être entièrement générée sans tournage ni acteurs, qu’adviendra-t-il des contenus journalistiques, des preuves visuelles en justice, ou même des souvenirs numériques que l’on partage ?

L’émergence de ces deepfakes nouvelle génération oblige à réinventer notre rapport à l’image. Les micro-trottoirs, jadis considérés comme les formats les plus « authentiques », deviennent finalement eux aussi sujets à manipulation.

Moralité, le cas de cette vidéo n’est sans doute que le début. Avec la puissance croissante des modèles génératifs, tout ce qui semble filmé pourra demain être inventé, jusqu’à brouiller totalement la frontière entre fiction et réalité. Cette vidéo n’est pas simplement une démonstration technique. Elle agit comme un signal d’alarme. Nous entrons dans une ère où la vue ne suffit plus à croire, et où la vigilance numérique devient une compétence essentielle.