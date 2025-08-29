Les femmes les plus puissantes en 2025 : politique, tech, luxe… qui domine ?

Elles dirigent, influencent, transforment. En 2025, plusieurs femmes occupent des postes-clés à l’échelle mondiale. À la tête d’institutions internationales, de géants de la tech, d’empire du luxe ou au cœur de mouvements sociétaux, elles imposent une puissance concrète, visible, mesurable. Tour d’horizon de diverses figures incontestables.

Ursula von der Leyen, la femme la plus puissante en politique mondiale

Réélue à la tête de la Commission européenne pour un second mandat débuté en juillet 2024, Ursula von der Leyen est désignée par Forbes comme la femme la plus puissante du monde en 2024 et 2025. Elle pilote les grandes orientations de l’Union européenne sur des enjeux cruciaux : transition énergétique, intelligence artificielle, régulation des plateformes numériques et géopolitique.

Son influence dépasse le continent européen : elle est l’une des rares femmes à occuper un poste de pouvoir exécutif supranational dans un monde encore dominé par des figures masculines. Sous sa présidence, l’UE a renforcé sa position face à la Chine et aux États-Unis sur les normes industrielles et numériques.

Ursula von der Leyen can be criticized, for her top down style or her tendency to centralize power. But one thing is clear: under her leadership, the European Union 🇪🇺 is undergoing a profound transformation. 👇🏻🧵 pic.twitter.com/nxwjtm1pgJ — Frid 🇪🇺🦌 (@Frid45) August 22, 2025

Lisa Su, la PDG qui redéfinit la puissance technologique

À la tête du géant des semi-conducteurs AMD depuis 2014, Lisa Su reste en 2025 l’une des figures incontournables de la tech mondiale. Sous sa direction, AMD a connu une croissance exponentielle, rivalisant avec Intel et Nvidia, et propulsant la marque dans des domaines clés : data centers, IA générative, consoles de jeux et puces ultra-performantes.

Lisa Su figure dans les classements de Fortune et Forbes comme l’une des PDG les plus influentes. Elle est aussi l’une des rares femmes asiatiques à diriger un groupe technologique coté à Wall Street, incarnant à la fois excellence scientifique, vision stratégique et leadership industriel.

Lisa Su: Find the toughest problems and volunteer to solve them. pic.twitter.com/p3qRmxS0xv — mitsuri (@0xmitsurii) August 7, 2025

Delphine Arnault, puissance du luxe à la française

Fille de Bernard Arnault, mais surtout dirigeante aguerrie, Delphine Arnault est depuis 2023 la présidente-directrice générale de Christian Dior Couture, fleuron du groupe LVMH. En 2025, elle est l’une des figures les plus puissantes de l’industrie du luxe mondiale comme en témoigne Business of Fashion.

Première femme à diriger une maison du groupe, elle incarne une nouvelle génération de leadership : international, exigeant, et axé sur la durabilité. Sous sa direction, Dior a renforcé sa croissance, élargi sa clientèle asiatique et multiplié les projets culturels et créatifs à dimension globale.

MacKenzie Scott, la puissance tranquille de la philanthropie

Elle ne dirige pas d’État ni d’entreprise, et pourtant MacKenzie Scott, ancienne épouse de Jeff Bezos, dispose d’un pouvoir immense : celui de redistribuer des milliards. D’après Forbes, cette année 2025, elle a déjà donné plus de 16 milliards de dollars à des organisations à but non lucratif dans le monde entier.

Sa particularité ? Elle agit sans fondation, sans équipe de communication, sans stratégie de visibilité. Elle sélectionne des structures locales, souvent invisibilisées, avec un objectif clair : réduire les inégalités systémiques, notamment raciales et sociales. Elle est considérée comme l’une des philanthropes les plus influentes de l’histoire moderne, bouleversant les codes du mécénat classique.

MacKenzie Scott donated $436 million for affordable housing, her biggest known donation since pledging to give away most of her wealth. Her est. wealth is $48 billion — less than the $52 billion her ex-husband Jeff Bezos has made during the pandemic (about $11.5M every hour). pic.twitter.com/MUKoonBRo0 — AJ+ (@ajplus) March 22, 2022

En définitif, le pouvoir des femmes en 2025 ne se résume plus à une seule sphère. Il est politique avec Ursula von der Leyen, technologique avec Lisa Su, économique et culturel avec Delphine Arnault, mais aussi sociétal avec MacKenzie Scott. Ces femmes ne représentent pas une exception, mais une « nouvelle norme » : celle d’un leadership au féminin qui transforme profondément les structures du pouvoir mondial.