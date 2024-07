Coldplay, Angèle… les concerts se veulent plus inclusifs et c’est une bonne nouvelle !

Pendant le concert de Coldplay à Athènes, une image a retenu toute l’attention des internautes et suscité de vives émotions de l’autre côté des écrans. Cette vidéo, devenue virale, se détourne de la scène principale et du héros de la soirée pour capturer la réaction touchante d’un fan malentendant. Paré d’un gilet innovant aux allures de sac à dos, il ressentait pour la première fois la musique transcender son corps. Il pouvait vibrer au rythme des chansons sans devoir lire sur les lèvres rétrécies de l’artiste. Comme un enfant en plein émerveillement, ce monsieur a fait le tour de la toile. Une initiative positive et salutaire qui se démocratise petit à petit lors des événements musicaux. Des représentations de Taylor Swift à celles d’Angèle, les concerts redoublent d’efforts pour être inclusifs. Parce que le plaisir de la chanson est universel.

Des gilets vibrants pour ressentir la musique autrement

En général, pendant les concerts, les personnes sourdes se contentent de regarder la foule opaque sautiller. Les haut-parleurs ont beau cracher des sons aux décibels élevés, dans leurs oreilles, c’est le calme plat. Ce bruit blanc constant masque les tubes entraînants et la voix mélodieuse des artistes. Il les coupe de l’ambiance trépidante des concerts et de l’euphorie environnante. Mais désormais, les personnes malentendantes peuvent expérimenter ce grand frisson musical. Si certains fans portent des bracelets fluorescents au poignet, elles, arborent un gilet intelligent sur le dos pour enfin faire partie de la fête.

Ce gilet sensoriel, qui ressemble à s’y méprendre à celui qui corrige la posture, n’est pas là pour amortir les bousculades de groupies un peu trop survoltées. Il émet des vibrations qui se répercutent jusqu’à la cage thoracique et qui se synchronisent avec les notes de la musique en direct. À l’origine, il a été créé par la société américano-canadienne TiMMP pour démultiplier les sensations des gamers adeptes de VR. Mais il a trouvé une nouvelle utilité dans les arènes des temps modernes et autres salles de spectacle iconiques.

Ce dispositif qui rend les concerts plus inclusifs a été testé pour la première fois sur l’Île de beauté. C’est l’association « Pôle Surdité » qui les a mis à disposition du public malentendant pendant tout le programme estival, qui prévoyait par ailleurs de belles têtes d’affiche. Les personnes qui se sont familiarisées avec ce bijou technologique ont pu vivre les chansons d’Angèle et de Soprano intensément. Pendant sa tournée d’envergure, Coldplay a, lui aussi, décidé de rendre ses chansons plus accessibles. Il propose donc ces fameux gilets « en option » pour offrir une dimension physique à ces sons. Cet accessoire qui transforme la musique en joyeuse pulsation et qui déflagre des orteils aux cheveux se normalise doucement.

Des « chansigneur.se.s » qui s’invitent sur le devant de la scène

En 2016, le rappeur Kendrick Lamar faisait appel à des « chansigneuses » pour traduire ses musiques en langue des signes sur l’estrade. Ces femmes incarnaient tellement bien les paroles qu’elles avaient presque réussi à voler la vedette à l’artiste principal. Elles livraient une véritable performance avec une gestuelle « stylisée », proche de la danse. Certain.e.s ont même cru qu’elles étaient chorégraphes tant elles mettaient d’énergie dans leur mouvement. L’interprète, décoré de plusieurs Grammy Awards, se hissait en pionnier avec ses chansigneuses.

Les « chansigneur.se.s » ont le même rôle que les personnes qui retranscrivent le journal TV du matin en langue des signes. Sauf qu’iels investissent les scènes musicales du monde entier pour que les personnes malentendantes ou sourdes puissent suivre les paroles de leurs artistes préférés, de façon visuelle. Soprano au festival des Vieilles Charrues, Oxmo Puccino à la Philharmonie de Paris, MC Solaar au festival Soeurs Jumelles de Rochefort… le chansigne gagne de plus en plus les planchers. En plus de rendre les concerts inclusifs, cette pratique permet aux personnes sourdes de se sentir « intégrées » au décor et de participer à cette jubilation collective.

D’ailleurs c’est un métier à part entière. Dans l’Hexagone, il existe plusieurs collectifs et troupes qui s’y consacrent entièrement à l’image de « Deux Mains sur Scène » ou « 10 doigts en Cavale ». Les mains des chansigneur.se.s deviennent des instruments de partage et offrent un ballet qui scotche aussi le public entendant.

Des festivals à portée solidaire qui se dédient au handicap

À chaque festival son combat. Solidays fait de la sensibilisation sur le sida sur fond de paillettes et de musique groovy. WeToo se consacre à la cause des femmes et aux minorités avec une approche ludico-pédagogique assez fun. Mais parmi ces événements festifs et militants qui fleurissent en France, il y en a aussi qui se vouent au handicap. À l’évocation de festival sur le handicap, l’image de conférences narrées devant un PowerPoint accourt tout de suite dans les esprits. Mais « l’Art de Rien » chasse tout de suite cette vieille caricature. Moins connu que Rock en Seine ou Les Vieilles Charrues, il se distingue pourtant avec un angle inédit. Lancé en 2015, il porte à l’honneur des artistes en situation de handicap et réserve un accueil cinq étoiles aux personnes qui ont des besoins spécifiques.

Implanté face au pittoresque Château de Vaux à Vitry-aux-Loges (Loiret), il fait une ode aux différences et permet à tout le monde, sans exception, de goûter à l’effervescence du festival. Dans le même registre, il y a aussi « l’Offrande Musicale », un festival un peu plus confidentiel qui se tient au cœur des paysages magistraux des Hautes-Pyrénées. En parallèle des concerts inclusifs qui dévoilent de beaux role models, il s’articule aussi comme une déambulation culturelle. Au programme : spectacle, projection, exposition et show musical.

Les concerts, autrefois plutôt validistes et sélectifs, défendent des engagements inclusifs et s’ouvrent à la diversité. Toutefois, des efforts restent à faire, surtout pour les personnes en fauteuil, encore marginalisées des gradins. Lors du concert de Taylor Swift, une femme a d’ailleurs poussé un coup de gueule et pointé de nombreux manquements. Séparée de sa famille et laissée dans un coin, son rêve de toute une vie s’est mué en profonde déception.