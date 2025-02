L’idée brillante qui rend les supermarchés plus inclusifs !

Les supermarchés sont des temples modernes où nous courons faire nos courses. Sauf qu’ils peuvent également devenir des lieux d’injustice silencieuse pour des millions de personnes ayant un handicap invisible. Heureusement, une idée lumineuse change la donne, grâce à l’engagement d’une femme inspirante : Virginie Szpiro, alias @handicap_aux_8000_visages sur Instagram.

Un pictogramme qui fait toute la différence

Les handicaps ne se voient pas toujours. Douleurs chroniques, maladies auto-immunes, troubles neurocognitifs… beaucoup de gens vivent avec des difficultés invisibles mais bien réelles. Et ce n’est pas parce que ces personnes sont debout, sans canne ni fauteuil roulant par exemple, qu’elles n’ont pas besoin d’une caisse prioritaire. C’est ce constat qui a poussé Virginie Szpiro, habitante du Mans (Sarthe), à agir.

Après avoir été témoin d’une scène révoltante dans un supermarché, et ayant elle-même un handicap dit invisible, Virginie a pris les choses en main. Et hop, avec son fils, elle a créé un pictogramme simple mais puissant pour représenter les handicaps invisibles.

Des supermarchés à travers la France conquis

En avril 2023, après avoir convaincu les responsables de l’hypermarché Auchan de La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe), Virginie a vu son pictogramme devenir une réalité dans la signalétique des caisses prioritaires. Une grande première qui a changé la vie de nombreux clients. « Les retours ont été formidables. Les personnes concernées se sentent enfin prises en compte, sans avoir à se justifier », raconte Virginie à France Bleu. Ce pictogramme, c’est bien plus qu’un petit dessin : c’est une manière de dire « On vous voit, on vous comprend, vous comptez ».

Et ce succès ne s’est pas arrêté au Mans. Portée par les réseaux sociaux et une vague de solidarité, l’idée a été reprise dans des grandes surfaces à travers la Bretagne, la région parisienne, le Nord et le Sud de la France. Chaque nouvelle adoption est une victoire pour Virginie et pour toutes les personnes concernées.

Pourquoi cette initiative est essentielle ?

« On entend souvent des remarques du genre : ‘elle n’a pas l’air handicapée’ ou ‘pourquoi elle passe devant tout le monde ?' », explique Virginie. Ces jugements blessants sont malheureusement monnaie courante pour les personnes avec des handicaps invisibles. À tel point que certaines préfèrent renoncer à leurs droits de passer en priorité pour éviter les critiques. Le pictogramme de Virginie permet de changer les mentalités. Il offre une visibilité à une réalité souvent ignorée et donne aux personnes concernées une forme de légitimité instantanée.

Avec son pictogramme « handicap invisible », Virginie Szpiro montre qu’une simple idée peut avoir un impact immense. Elle rêve d’ailleurs de le voir partout où c’est nécessaire : dans les transports en commun, les salles d’attente, les établissements publics… Bref, partout où le regard des autres peut devenir un fardeau. Et si vous vous demandez comment aider, c’est simple : parlez de cette initiative autour de vous, partagez le pictogramme sur les réseaux sociaux, et surtout, faites preuve de bienveillance. Car la prochaine personne que vous croiserez en caisse prioritaire a peut-être un combat invisible que vous ne pouvez pas voir.

La prochaine fois que vous ferez vos courses, ouvrez bien l’œil. Qui sait, vous pourriez tomber sur ce pictogramme qui fait toute la différence et rappeler à chaque personne qu’ensemble, on peut créer un monde plus inclusif.