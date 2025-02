« Les sports féminins seront réservés aux femmes », annonce Donald Trump

Le 5 février 2025, un décret signé par l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, a secoué le monde du sport. Intitulée « Keeping Men Out of Women’s Sports » (Exclure les hommes des sports féminins), cette mesure a pour but « d’interdire aux athlètes transgenres de concourir dans des équipes féminines ». Cette décision concerne les établissements scolaires et universitaires à travers le pays. Et pour les personnes qui ne respecteraient pas ce décret, un avertissement de taille : la perte de subventions fédérales. Alors, quel impact cette décision aura-t-elle sur le sport et, plus largement, sur la société américaine ?

Des implications pour les Jeux olympiques de 2028

Les conséquences de cette mesure ne se limiteront pas aux frontières américaines. Les États-Unis, en tant que superpuissance sportive, ont en effet toujours eu une influence considérable sur les compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques. Or, avec l’approche des Jeux de 2028, cette nouvelle politique pourrait compliquer la participation des athlètes transgenres aux compétitions mondiales.

Le décret vise en effet également les Jeux olympiques de 2028, qui se dérouleront à Los Angeles. Donald Trump a affirmé que son administration ne resterait pas passive face à des « hommes battant des athlètes féminines » et a annoncé son intention de « refuser des visas aux athlètes masculins se faisant passer pour des femmes ». Certains experts craignent que les Jeux olympiques de Los Angeles ne deviennent un « terrain d’affrontement sur la question de l’inclusion dans le sport ».

Des réactions indignées de la part des associations

Cette annonce de Donald Trump a suscité une vague d’indignation parmi les associations de défense des droits des personnes transgenres, des fédérations sportives et des militantes pour les droits des femmes. Pour beaucoup, ce décret est une violation flagrante des droits des personnes transgenres et une forme de discrimination. L’association « Gender Justice » a notamment dénoncé « une attaque cruelle et sans fondement destinée à alimenter la peur et la division, et non une politique fondée sur l’équité ou les faits ». Elle a également critiqué une « tentative délibérée d’obliger les écoles à enfreindre la législation de leur État ».

De même, des figures de la communauté trans ont fustigé cette restriction, la qualifiant de « retour en arrière ». Pour certaines personnes, la mesure est également perçue comme une « tentative de diviser le mouvement féministe ».

Lors de la cérémonie de signature à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déclaré : « Avec ce décret, la guerre contre le sport féminin est terminée. À partir de maintenant, les sports féminins seront réservés aux femmes ». En excluant les athlètes transgenres des compétitions féminines, Donald Trump fragilise l’idée de solidarité entre toutes les femmes, qu’elles soient cisgenres ou transgenres. Un argument souvent soulevé par les opposants à la loi : « le sport féminin ne doit pas se limiter à des critères biologiques, mais doit refléter une société inclusive, dans laquelle toutes les femmes ont leur place ».

Une offensive politique contre les droits des personnes transgenres

Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier 2025, Donald Trump multiplie les actions visant la communauté transgenre. Pendant sa campagne, il avait promis de mettre fin au « délire transgenre », et s’en était pris à sa rivale Kamala Harris pour son soutien aux personnes transgenres. Pour les partisans de la mesure, l’idée est claire : « les sports féminins doivent rester un espace réservé aux femmes biologiques ». Les femmes transgenres seraient perçues comme ayant « un avantage injuste ».

Un débat mondial sur l’inclusion et l’équité sportive

Cette mesure n’est pas seulement une affaire américaine. Elle intervient dans un contexte global où de nombreux pays cherchent à réconcilier la question de l’inclusion des athlètes transgenres avec celle de l’équité dans le sport. Plusieurs fédérations sportives internationales se sont déjà penchées sur ces questions avec des politiques qui cherchent à « équilibrer respect de l’identité de genre et compétitivité ».

Cependant, le débat reste loin d’être tranché. Alors que des pays ont adopté des politiques plus ouvertes en matière de sport inclusif, d’autres prennent des mesures similaires à celles des États-Unis, renforçant la tension entre inclusion et protection de l’équité sportive. Le décret de Trump va alimenter un débat mondial, avec des voix qui s’élèveront pour et contre l’inclusion des personnes transgenres, non seulement dans le sport, mais dans la société en général.

En résumé, si le sport féminin semble être l’enjeu de cette décision, c’est bien le principe même de l’égalité qui est au cœur de la question. Au-delà des controverses politiques et sociales, cette mesure incarne un combat complexe pour l’inclusion, l’équité et le respect des droits de toutes et tous. Et ce débat, sans aucun doute, ne fait que commencer.