Ces règles strictes que vous ignorez sûrement sur le Met Gala

Le Met Gala, cet événement phare du calendrier mondain, est un véritable spectacle de mode où les célébrités rivalisent d’élégance et d’audace. Mais derrière les robes flamboyantes et les costumes impeccables se cache un protocole strict que peu connaissent. Organisé par le Metropolitan Museum of Art de New York et dirigé d’une main de fer par Anna Wintour, le Met Gala impose des règles parfois surprenantes. Voici un tour d’horizon des directives à respecter, certaines étant franchement inattendues…

Interdiction des selfies et des smartphones

Oui, vous avez bien lu. Malgré la présence de certaines des personnalités les plus influentes des réseaux sociaux, l’usage des smartphones est strictement prohibé à l’intérieur du Met Gala. Cette mesure vise à « encourager les invités à vivre pleinement l’expérience et à favoriser les interactions sociales authentiques ». Si les selfies sont proscrits, cela n’empêche pas certaines célébrités de contourner la règle en se réfugiant dans les toilettes pour immortaliser leur tenue – on se souvient encore du selfie « clandestin » devenu culte avec Kim Kardashian, Kendall Jenner &Co.

Une soirée réservée aux adultes

Si vous rêviez d’y emmener vos enfants pour leur offrir une expérience unique, sachez que cela n’arrivera jamais. Depuis 2018, le Met Gala est en effet interdit aux mineurs. Cette décision a été prise suite à l’édition dont le thème était « Corps célestes : la mode et l’imaginaire catholique », jugée inappropriée pour un public jeune. Cette règle s’applique même aux enfants stars les plus en vue d’Hollywood.

Des restrictions culinaires étonnantes

Quand on parle de dîner de gala, on imagine des plats raffinés et une explosion de saveurs. Mais attention, certains aliments sont carrément bannis du menu du Met Gala. Dans un souci de « préserver l’élégance de l’événement », certains aliments sont en effet bannis du menu. L’ail, l’oignon et le persil sont strictement interdits. Cette règle vise à éviter les mauvaises haleines et les résidus disgracieux entre les dents des convives. De plus, les plats susceptibles « de tacher les tenues somptueuses des invités » sont également proscrits.

L’invitation est un ordre

Recevoir une invitation au Met Gala est un privilège rare et précieux. Mais sachez que refuser cette invitation peut être perçu comme une insulte personnelle par Anna Wintour. Anna Wintour sélectionne personnellement les invités, et refuser de participer pourrait signifier ne plus jamais être convié à cet événement prestigieux. Cette règle souligne l’importance et l’exclusivité de la soirée dans le monde de la mode et du divertissement.

Interdiction formelle de fumer

Malgré l’aura glamour que peut parfois avoir une cigarette dans certains cercles artistiques, fumer à l’intérieur du Met Gala est strictement interdit. Depuis 2017, cette règle a été instaurée suite à un « incident impliquant plusieurs célébrités prises en flagrant délit de tabagisme près des œuvres d’art ». Les membres du conseil d’administration et les donateurs ont jugé ce comportement irrespectueux envers les collections artistiques.

Une organisation minutieuse des places

Le placement des convives n’est pas laissé au hasard. Chaque table est organisée avec précision pour « encourager des discussions intéressantes et éviter les tensions potentielles ». Anna Wintour elle-même supervise cette organisation, veillant à ce que chaque invité se retrouve entouré de personnes susceptibles de stimuler une conversation agréable. Exit les ex-compagnons embarrassants ou les rivalités connues : tout est calculé pour une soirée harmonieuse.

Derrière les paillettes et les tapis rouges du Met Gala se cache une discipline de fer. Ces règles, bien que strictes, participent à la magie et à l’unicité de cet événement hors normes. Pour l’édition 2025, le célèbre gala a récemment révélé son dress code : « Tailored for you », soit « taillé pour vous ». L’événement incontournable du calendrier mondain se tiendra le 5 mai 2025.