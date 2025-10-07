Il est passé plus près que prévu : l’astéroïde qui a frôlé la Terre

Société
Fabienne Ba.
Kendall Hoopes/Pexels

La Terre a été frôlée, le 1er octobre 2025, par un petit astéroïde dont la trajectoire était rapprochée et potentiellement dangereuse pour certains satellites, même si la planète Terre elle-même n’a pas été menacée.

Un passage exceptionnellement proche au-dessus de l’Antarctique

L’astéroïde, nommé 2025 TF, est passé à environ 400 kilomètres d’altitude, soit plus près que la Station spatiale internationale qui évolue à 400 kilomètres autour de la Terre. Sa taille modeste entre 1,2 et 2,7 mètres a limité les risques, car il se serait désintégré dans l’atmosphère en cas d’impact.

Une détection tardive et des enjeux de surveillance

Les astronomes n’ont pu détecter la présence de 2025 TF que plusieurs heures après son passage. Cette difficulté réside dans la taille réduite et la vitesse élevée de ces petits astéroïdes. La NASA et d’autres agences spatiales travaillent activement à améliorer les systèmes de détection pour éviter les surprises futures et protéger la Terre et ses satellites.

En définitive, cet événement souligne la complexité et l’importance de la surveillance de l’espace proche, rappelant que la vigilance est indispensable face aux menaces potentielles que représentent ces corps célestes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Sanae Takaichi, la première femme sur le point de diriger le Japon

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Sanae Takaichi, la première femme sur le point de diriger le Japon

Sanae Takaichi a été élue, le 4 octobre 2025, cheffe du Parti libéral-démocrate (PLD), formation politique au pouvoir...

« Pourquoi déteste-t-on les femmes qui vieillissent ? » : sa vidéo déclenche une avalanche de réactions

Sur TikTok, la créatrice de contenu @whatzaraloves6 a lancé un sujet sensible qui a immédiatement fait réagir. Dans...

Cette vidéo sur les adolescents et les smartphones ne vous laissera pas indifférente

Un spot en noir et blanc, simple mais percutant, montre des enfants de 6 à 13 ans exposant...

Habits de seconde main : cette astuce m’a permis de vendre 3x plus vite !

Face à la concurrence sur les plateformes comme Vinted, une méthode simple et digitale permet aujourd’hui d’écouler des...

Seule fille sur le terrain de foot… elle impressionne tout le monde !

Sur un terrain où les garçons dominent, une fillette fait sensation en jouant avec eux et en les...

Super Lune du Chasseur : pourquoi il faut lever les yeux ce soir-là

Le 7 octobre, la première Super Lune de l’année – surnommée "Lune du Chasseur" – va illuminer le...