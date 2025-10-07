Il est passé plus près que prévu : l’astéroïde qui a frôlé la Terre

La Terre a été frôlée, le 1er octobre 2025, par un petit astéroïde dont la trajectoire était rapprochée et potentiellement dangereuse pour certains satellites, même si la planète Terre elle-même n’a pas été menacée.

Un passage exceptionnellement proche au-dessus de l’Antarctique

L’astéroïde, nommé 2025 TF, est passé à environ 400 kilomètres d’altitude, soit plus près que la Station spatiale internationale qui évolue à 400 kilomètres autour de la Terre. Sa taille modeste entre 1,2 et 2,7 mètres a limité les risques, car il se serait désintégré dans l’atmosphère en cas d’impact.

Une détection tardive et des enjeux de surveillance

Les astronomes n’ont pu détecter la présence de 2025 TF que plusieurs heures après son passage. Cette difficulté réside dans la taille réduite et la vitesse élevée de ces petits astéroïdes. La NASA et d’autres agences spatiales travaillent activement à améliorer les systèmes de détection pour éviter les surprises futures et protéger la Terre et ses satellites.

En définitive, cet événement souligne la complexité et l’importance de la surveillance de l’espace proche, rappelant que la vigilance est indispensable face aux menaces potentielles que représentent ces corps célestes.