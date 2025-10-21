Comètes, étoiles filantes… Ce phénomène céleste d’octobre fascine chaque année

Société
Fabienne Ba.
Frank Cone/Pexels

Dans la nuit du 21 au 22 octobre, les fans du ciel vont assister à l’un des plus beaux spectacles célestes de l’année. Deux comètes seront en effet visibles simultanément depuis l’Europe, tandis que la pluie d’étoiles filantes des Orionides atteindra son apogée.

Une rencontre rare entre deux comètes

La comète C/2025 A6, dite Lemmon, découverte en janvier 2025 à l’observatoire du Mont Lemmon en Arizona (États-Unis), sera au plus près de la Terre dans la nuit du 21 octobre. Avec une magnitude estimée autour de +4,8, elle pourra être observée à l’œil nu sous un ciel sombre, notamment en direction du sud‑ouest après le coucher du Soleil.

Quant à la comète , surnommée Swan, elle sera un peu moins lumineuse, mais aussi visible grâce à des jumelles. Ces deux visiteurs glacés proviennent des confins du système solaire et ne reviendront pas avant plusieurs siècles.

Les Orionides, un spectacle annuel né de la comète Halley

Chaque mois d’octobre, la Terre traverse un nuage de poussières laissé par la célèbre comète Halley. Ces minuscules particules, en entrant dans l’atmosphère à près de  58 km/s, s’enflamment et produisent les magnifiques traînées lumineuses des Orionides. Cette année, le pic d’activité est attendu dans la nuit du  21  octobre, avec près de  20  étoiles filantes par heure, soit environ un météore toutes les trois minutes.

Pour les observer, il suffit de lever les yeux vers la constellation d’Orion à partir de 2h du matin. L’absence de Lune facilitera la visibilité, rendant les conditions particulièrement favorables à l’observation.

Conseils pour observer le phénomène

Pour profiter pleinement de ce ballet cosmique :

  • Choisissez un lieu éloigné des villes et de la pollution lumineuse.
  • Orientez‑vous vers le sud‑ouest pour repérer les comètes et vers Orion pour les météores.
  • Prévoyez des vêtements chauds et si possible une paire de jumelles ou un télescope.

Les observations seront optimales entre le 20 et le 25 octobre, période où les deux comètes atteindront leur luminosité maximale, notamment la Lemmon, au-dessus de l’horizon en début de soirée.

Entre étoiles fugaces et comètes millénaires, cette conjonction rare rappelle ainsi la beauté de notre ciel nocturne et la fragilité du temps cosmique. Lever les yeux ce soir-là, c’est assister à une poésie céleste inscrite entre science et émerveillement.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Comment la technologie transforme nos interactions sociales

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Comment la technologie transforme nos interactions sociales

La technologie a bouleversé notre façon de parler, de se rencontrer et même de rire ensemble. Entre smartphones,...

La majorité des femmes en Chine n’utilisent pas de tampons et la raison va vous surprendre

Dans de nombreux pays, les tampons sont couramment utilisés pendant les règles, mais en Chine, ils restent largement...

Le Sidaction change de nom et révèle une vérité alarmante

Pour la première fois depuis sa création, Sidaction a récemment fait un pas inédit : l’association emblématique de...

Barbie célèbre le rugby féminin avec des poupées à l’effigie de joueuses

Barbie chausse les crampons, et cette fois, ce n’est pas pour faire joli sur une étagère. La célèbre...

Au Japon, des passagères maîtrisent un homme et la vidéo fait le tour du monde

Ce qui devait être un trajet ordinaire s’est transformé en un acte de bravoure. Au Japon, des passagères...

Ces feuilles Diddl valent une petite fortune : voici combien vous pourriez les revendre

Vous avez certainement encore des porte-documents remplis de ces feuilles floquées de la souris aux grosses pattes et...