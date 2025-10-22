Elle court sans chaussures, gagne trois médailles… et bouleverse le monde entier

Société
Fabienne Ba.
@jackofftoart/Instagram

Dans une compétition locale aux Philippines, Rhea Bullos, âgée de 11 ans, a marqué les esprits en remportant trois titres de championne… pieds nus. Privée de chaussures adaptées, elle avait simplement enveloppé ses pieds de bandages ornés du logo Nike dessiné au feutre, défiant les obstacles avec une détermination impressionnante.

Un exploit hors norme malgré les difficultés

Pour la jeune athlète, courir sans chaussures n’est pas un choix mais une nécessité liée à ses conditions modestes. Enveloppée de simples bandages, elle a remporté les épreuves du 400 m, 800 m et 1 500 m lors du championnat Iloilo Schools Sports Council. Cette prouesse exceptionnelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, captivant l’attention mondiale grâce à son courage et sa volonté inébranlable.

Son entraîneur souligne les difficultés liées aux surfaces des pistes modernes : avec des bandages, les pieds sont plus exposés à la chaleur et aux blessures, augmentant la douleur avec le temps. Rhea Bullos a dominé la compétition malgré cela.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par JOTA (@jackofftoart)

Un élan de solidarité internationale

Face à sa situation, Nike Philippines, plusieurs personnalités et institutions locales ont depuis offert à Rhea diverses paires de chaussures, des vêtements sportifs et du matériel scolaire. Cette aide lui permet désormais de s’entraîner dans de meilleures conditions, sans compromettre sa performance naturelle. Soutenue par sa communauté, Rhea nourrit le rêve de représenter les Philippines aux Jeux olympiques.

Un exemple de résilience et d’inspiration

Rhea Bullos incarne la force du dépassement de soi, montrant que le talent et la ténacité ne dépendent pas des moyens matériels ou financiers. Sa réussite a sensibilisé le public aux inégalités d’accès aux équipements sportifs dans de nombreux pays et rappelle que la passion peut triompher de l’adversité.

À seulement 11 ans, cette coureuse sans chaussures est ainsi devenue bien plus qu’une championne : un symbole mondial d’espoir et d’audace, digne d’inspirer toutes les générations.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Vous préférez le thé au café ? La psychologie dit que vous partagez probablement ces 5 traits

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Vous préférez le thé au café ? La psychologie dit que vous partagez probablement ces 5 traits

Et si on pouvait lire votre personnalité au fond de votre tasse ? Alors que de nombreuses personnes...

Des femmes de science bientôt honorées… sur la plus célèbre tour du monde

Laissées dans l’ombre pendant plusieurs siècles, les femmes de science vont bientôt avoir la lumière qu’elles méritent, au...

Comètes, étoiles filantes… Ce phénomène céleste d’octobre fascine chaque année

Dans la nuit du 21 au 22 octobre, les fans du ciel vont assister à l’un des plus beaux spectacles célestes...

Comment la technologie transforme nos interactions sociales

La technologie a bouleversé notre façon de parler, de se rencontrer et même de rire ensemble. Entre smartphones,...

La majorité des femmes en Chine n’utilisent pas de tampons et la raison va vous surprendre

Dans de nombreux pays, les tampons sont couramment utilisés pendant les règles, mais en Chine, ils restent largement...

Le Sidaction change de nom et révèle une vérité alarmante

Pour la première fois depuis sa création, Sidaction a récemment fait un pas inédit : l’association emblématique de...