Elle court sans chaussures, gagne trois médailles… et bouleverse le monde entier

Dans une compétition locale aux Philippines, Rhea Bullos, âgée de 11 ans, a marqué les esprits en remportant trois titres de championne… pieds nus. Privée de chaussures adaptées, elle avait simplement enveloppé ses pieds de bandages ornés du logo Nike dessiné au feutre, défiant les obstacles avec une détermination impressionnante.

Un exploit hors norme malgré les difficultés

Pour la jeune athlète, courir sans chaussures n’est pas un choix mais une nécessité liée à ses conditions modestes. Enveloppée de simples bandages, elle a remporté les épreuves du 400 m, 800 m et 1 500 m lors du championnat Iloilo Schools Sports Council. Cette prouesse exceptionnelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, captivant l’attention mondiale grâce à son courage et sa volonté inébranlable.

Son entraîneur souligne les difficultés liées aux surfaces des pistes modernes : avec des bandages, les pieds sont plus exposés à la chaleur et aux blessures, augmentant la douleur avec le temps. Rhea Bullos a dominé la compétition malgré cela.

Un élan de solidarité internationale

Face à sa situation, Nike Philippines, plusieurs personnalités et institutions locales ont depuis offert à Rhea diverses paires de chaussures, des vêtements sportifs et du matériel scolaire. Cette aide lui permet désormais de s’entraîner dans de meilleures conditions, sans compromettre sa performance naturelle. Soutenue par sa communauté, Rhea nourrit le rêve de représenter les Philippines aux Jeux olympiques.

Un exemple de résilience et d’inspiration

Rhea Bullos incarne la force du dépassement de soi, montrant que le talent et la ténacité ne dépendent pas des moyens matériels ou financiers. Sa réussite a sensibilisé le public aux inégalités d’accès aux équipements sportifs dans de nombreux pays et rappelle que la passion peut triompher de l’adversité.

À seulement 11 ans, cette coureuse sans chaussures est ainsi devenue bien plus qu’une championne : un symbole mondial d’espoir et d’audace, digne d’inspirer toutes les générations.