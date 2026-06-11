Une internaute a demandé pourquoi les femmes devraient arrêter de s’excuser, les réponses font le tour d’internet

Une simple phrase lancée sur les réseaux sociaux a suffi à relancer un débat mondial.

Pourquoi tant de femmes s’excusent-elles pour exister, parler ou simplement être elles-mêmes ?

Une question virale, et des milliers de réponses qui dessinent un même constat.

Une question simple qui a déclenché une vague de prises de conscience

Tout part d’une vidéo de la créatrice de contenu américaine Arianna Kyanne sur TikTok. Elle y interroge une habitude presque invisible, mais omniprésente : le réflexe de s’excuser, notamment pour son apparence. Cheveux non coiffés, visage fatigué, absence de maquillage… autant de situations où un « désolée » surgit sans raison réelle. Sa phrase « Vous ne devez pas votre beauté au monde » a résonné bien au-delà de la plateforme. Le message a circulé massivement, repris sur Instagram, X (anciennement Twitter) ou encore dans des newsletters féminines. Très vite, la discussion s’est élargie : pour quoi les femmes s’excusent-elles encore ?

Une longue liste de « désolée » qui n’ont pas lieu d’être

Les réponses des internautes forment un inventaire presque libérateur. Ne plus s’excuser pour son apparence naturelle : pas de maquillage, des cheveux gris acceptés, une peau « imparfaite », des traits fatigués après une journée chargée. C’est aussi ne plus s’excuser pour son corps, ses formes, ses variations, ses signes de vie. Le corps change, respire, évolue – et n’a pas à être justifié.

La liste continue dans les espaces du quotidien : prendre la parole en réunion, occuper un siège dans les transports, demander un service, dire non, poser une limite, corriger une erreur. Ou encore pleurer, hésiter, réfléchir, exister sans s’excuser de prendre du temps ou de l’espace. Derrière ces exemples, une idée revient : beaucoup de femmes ont appris à s’effacer avant même d’avoir été trop visibles.

Ce que la recherche révèle sur ce réflexe bien ancré

Ce phénomène n’est pas qu’une impression. Des travaux en psychologie, notamment ceux de Karina Schumann et Michael Ross publiés dans Psychological Science, montrent que les femmes s’excusent plus fréquemment que les hommes. La différence ne vient pas d’une plus grande politesse, mais d’une perception élargie de la « faute ».

Les femmes auraient tendance à considérer davantage de situations comme nécessitant des excuses, même lorsqu’elles ne le sont pas objectivement. D’autres études, notamment à l’Université d’Arizona, confirment cette tendance et soulignent l’impact d’un apprentissage social précoce : être agréable, discrète, arrangeante.

Quand le « désolée » devient un frein invisible

Dans la vie professionnelle, ce réflexe peut peser lourd. Les recherches en management montrent un écart d’auto-évaluation entre hommes et femmes : à performance égale, les femmes ont tendance à se sous-estimer davantage. En réunion, les formules comme « désolée de déranger » ou « juste une petite question » semblent anodines.

Pourtant, elles participent à une forme d’auto-effacement subtil, qui influence la manière dont la parole est perçue et parfois valorisée. À long terme, cela peut jouer sur la reconnaissance, la confiance affichée et les opportunités professionnelles. Non pas par manque de compétence, mais par excès de précaution.

Vers une parole plus directe, plus libre

Depuis quelques années, des voix s’élèvent pour déconstruire ce réflexe. Campagnes de communication, autrices, créatrices de contenu et professionnelles du bien-être encouragent une prise de parole plus affirmée, moins auto-justifiée. L’enjeu n’est pas de devenir « brusque » ou moins attentive aux autres, simplement de remplacer l’excuse réflexe par une communication plus neutre et plus sûre : dire, demander, affirmer, sans s’effacer.

Peut-être qu’au fond, la véritable transformation tient ainsi dans ces petits ajustements du quotidien. Remplacer le « désolée » automatique par un simple silence affirmé. Et se rappeler qu’occuper sa place n’est pas une faute à réparer.