La « Sagrada Família » franchit une étape historique et devient la plus haute église du monde

À Barcelone, la Sagrada Família vient d’entrer dans une nouvelle dimension symbolique. Avec sa tour centrale désormais achevée, la basilique de Barcelone devient la plus haute église du monde. Un moment de grâce collective, célébré au cœur d’un édifice unique au monde, entre émotion et élévation. Le 10 juin 2026 restera comme une date clé dans l’histoire du monument.

Une cérémonie d’envergure mondiale

Devant des dizaines de milliers de fidèles, le pape Léon XIV a présidé une messe solennelle dans la basilique, au cinquième jour de sa visite officielle en Espagne. L’atmosphère était profondément vibrante, portée par un sentiment d’unité et de recueillement.

Avant l’office, il s’est recueilli sur la tombe de l’architecte visionnaire, rappelant la dimension spirituelle et humaine de l’œuvre. Dans un geste hautement symbolique, il a ensuite béni la tour centrale dédiée à Jésus-Christ, ultime pièce majeure du projet imaginé par Antoni Gaudí. La cérémonie a également réuni le roi Felipe VI, la reine et le Premier ministre Pedro Sánchez, aux côtés de milliers de personnes venues partager ce moment d’exception.

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172,5 mètres : une nouvelle hauteur symbolique

Avec l’achèvement de sa tour centrale, la Sagrada Família atteint désormais 172,5 mètres. Cette hauteur en fait officiellement la plus haute église du monde, dépassant la cathédrale d’Ulm en Allemagne.

Au-delà du record, cette élévation incarne une vision profondément harmonieuse. Gaudí souhaitait que son œuvre ne dépasse jamais la colline de Montjuïc, qu’il considérait comme une création naturelle supérieure à toute construction humaine. Cette limite volontaire donne au monument une dimension d’humilité et d’équilibre, presque poétique.

Un hommage vibrant à Gaudí

La date du 10 juin 2026 porte une résonance particulière : elle marque le centenaire de la disparition d’Antoni Gaudí. Le choix de ce jour renforce la charge émotionnelle de l’événement. Architecte profondément engagé dans son œuvre, Gaudí avait consacré les dernières années de sa vie à la basilique, vivant au rythme du chantier.

Son héritage, aujourd’hui reconnu comme visionnaire, continue d’inspirer par son audace et son sens du détail. Son parcours spirituel, marqué par une reconnaissance officielle de l’Église, ajoute une dimension humaine et lumineuse à ce projet hors norme.

Un chantier encore vivant et inspirant

Même si la tour centrale est achevée, la Sagrada Família reste un chantier en mouvement. Certaines façades et éléments architecturaux doivent encore être finalisés, ce qui pourrait demander plusieurs années supplémentaires. Les défis techniques et urbains persistent, notamment autour de certaines zones sensibles du projet. Pourtant, cette incomplétude fait aussi partie de son charme : la basilique reste une œuvre vivante, en constante évolution, qui continue de se transformer sous les yeux du monde.

Plus qu’un exploit architectural, la Sagrada Família incarne ainsi une expérience collective et humaine. Elle rassemble, elle inspire, elle élève. En devenant la plus haute église du monde, elle ne se contente pas de toucher le ciel : elle rappelle aussi la puissance des projets portés par la patience, la foi et la créativité. Un siècle après Gaudí, son rêve continue de s’élever – et de relier les générations dans un même élan d’harmonie et de beauté.