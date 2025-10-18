Au Japon, des passagères maîtrisent un homme et la vidéo fait le tour du monde

Ce qui devait être un trajet ordinaire s’est transformé en un acte de bravoure. Au Japon, des passagères ont récemment neutralisé un homme soupçonné d’avoir commis des attouchements dans une rame de métro. Filmée par des témoins, la scène a rapidement fait le tour du monde, suscitant une vague d’admiration à l’international.

Une réaction immédiate et déterminée

L’incident s’est déroulé dans le métro de Tokyo, où les faits d’attouchements – appelés chikan sont malheureusement fréquents. Dans la vidéo partagée par de nombreux médias, on voit plusieurs femmes maîtriser un homme soupçonné d’avoir touché une passagère. L’une d’elles alerte les passagers tandis qu’une autre l’empêche de s’enfuir avant l’arrivée de la police. Selon les médias locaux, le suspect a été remis aux autorités après avoir résisté, mais ce sont bien les passagères qui ont évité sa fuite grâce à leur sang-froid et leur courage.

Un geste salué sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux, la vidéo est devenue virale en quelques heures. Des millions d’internautes ont salué la solidarité de ces femmes, considérées comme un symbole de changement dans un pays où de nombreuses victimes n’osent pas parler. Plusieurs internautes japonais ont exprimé leur fierté, rappelant que « la peur doit changer de camp » : les agresseurs ne doivent plus se sentir en sécurité dans les transports publics.

Un contexte de prise de conscience nationale

Les agressions dans les transports touchent, selon une étude du gouvernement japonais, une femme sur dix avant 30 ans. Si 800 auteurs présumés de chikan sont arrêtés chaque année à Tokyo, 80 % des victimes déclarent ne pas porter plainte, par peur ou culpabilité. Face à ce phénomène, des campagnes de prévention, wagons réservés et applications d’alerte ont vu le jour – mais les cas persistent malgré tout.

Un symbole d’entraide et d’émancipation

Ce geste collectif dépasse le simple fait divers. Il représente un tournant dans l’attitude des Japonais face aux violences faites aux femmes : refuser la passivité, se soutenir et agir ensemble. Dans un pays où la discrétion est souvent un réflexe culturel, ces passagères ont prouvé qu’un acte de courage pouvait, à lui seul, éveiller les consciences.

Leur intervention héroïque, en plus de neutraliser un agresseur, a ainsi surtout relancé le débat sur la protection des femmes dans l’espace public – non seulement au Japon, mais aussi au-delà de ses frontières.