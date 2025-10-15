La plus grande éclipse solaire du siècle arrive… et vous ne voudrez pas la manquer

L’astronomie réserve un rendez-vous rare à la France : la plus impressionnante éclipse solaire du siècle arrive enfin, près de 27 ans après l’éclipse totale de 1999. Un phénomène à ne pas manquer pour tous les fans du ciel.

Un « Soleil noir » spectaculaire attendu en août 2026

Le 12 août 2026, la Lune viendra masquer presque complètement le disque solaire pendant une minute quarante-neuf, plongeant de nombreuses régions dans une ambiance crépusculaire inédite. Si la totalité sera observable en Espagne, la France bénéficiera tout de même d’une occultation du Soleil à des niveaux records :

Jusqu’à 99,5 % à Biarritz

98 % à Toulouse

97,5 % à Bordeaux

95 % ou plus en Bretagne et Vendée

92 % à Paris

Les habitants de Strasbourg verront le Soleil caché à 88 %, 73 % à Marseille et 64 % à Nice.

Un phénomène rare et attendu depuis 1999

La dernière éclipse totale visible depuis la France remontait à l’été 1999. Depuis, les éclipses solaires n’avaient offert que des occultations partielles de faible ampleur. L’événement du 12 août 2026 promet donc une expérience presque totale, marquant une génération entière de passionnés et curieux d’astronomie.

Conseils pour l’observation

Pour observer l’éclipse sans risque, il est indispensable de porter des lunettes de protection spécifiques. Se tourner vers les régions privilégiées ou leur périphérie permettra de vivre cette expérience en immersion. Ce moment singulier sera particulièrement spectaculaire dans le sud-ouest et sur la côte atlantique.

En résumé, un rendez-vous céleste unique, à inscrire dès maintenant dans votre agenda : le 12 août 2026, la France vibrera au rythme de la plus grande éclipse solaire du siècle.