Record du monde à 8 163 mètres : ce que prouve cet homme de 86 ans à toute une génération

Société
Fabienne Ba.
À 86 ans, Carlos Soria a défié tous les pronostics en atteignant le sommet du Manaslu, une montagne située au Népal (8 163 m), devenant ainsi l’homme le plus âgé à réaliser cette ascension alpine. Cet exploit physique et mental inspire, bien au-delà du monde de l’alpinisme.

Un projet longuement mûri et un retour inattendu

Carlos Soria n’en est pas à son premier sommet prestigieux. Après avoir gravi l’Everest (montagne en Asie) à 60 ans, le Kangchenjunga (sommet en Asie) à 75 ans et l’Annapurna (massif de montagnes de l’Himalaya au Népal) à 77 ans, il s’est attaqué au Manaslu avec une prothèse au genou, couronnant un rêve vieux de 50 ans. Sa persévérance, malgré un grave accident au Dhaulagiri en 2023, témoigne d’une volonté inébranlable et d’une capacité à rebondir, même après les revers les plus douloureux.

Un message d’espoir et de dépassement

Son ascension, effectuée après 3 jours d’efforts aux côtés de sherpas, marque les esprits : elle illustre la force de la détermination et du collectif. Malgré des douleurs intenses lors de la descente, Carlos Soria a prouvé que l’âge et le handicap ne sont pas des freins à la réalisation des rêves. Son exploit encourage chaque personne à ne jamais renoncer à ses projets, quel que soit le contexte.

L’inspiration d’une vie dédiée à la montagne

Avec 12 sommets de plus de 8 000 m gravis, dont 10 après ses 60 ans, Carlos Soria ambitionne désormais de compléter la mythique liste des « 14×8 000m ». Ce palmarès renvoie un message fort : rester actif, curieux et passionné permet d’écrire sa propre histoire, à tout âge, et d’inspirer de nouvelles générations.

En somme, Carlos Soria rappelle qu’il n’existe pas de limites tant que la volonté et la passion sont entretenues. Son exploit au Manaslu est une formidable leçon d’espoir à transmettre à toutes les personnes qui veulent croire en leurs capacités, quel que soit leur âge.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Ce salarié a trouvé la manière la plus inattendue de quitter son job

