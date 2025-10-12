Vous ne devinerez jamais comment elle fait respecter la répartition des tâches à la maison

Fabienne Ba.
Face aux oublis répétés de son mari, Jess a mis en place un système d’amendes pour chaque tâche ménagère négligée. Résultat : le partage s’est imposé… et la méthode inspire depuis d’autres couples.

Des oublis sanctionnés, un barème implacable

Chaque début de semaine, Jess et son mari DJ se répartissent équitablement la liste des corvées. Impossible de tricher : chaque oubli est facturé – 5 dollars pour un tube de dentifrice non refermé ou des chaussettes laissées au sol, 10 dollars pour la vaisselle dans l’évier, 15 dollars pour les poubelles, jusqu’à 50 dollars en cas « d’infraction majeure » ou de frustration marquée ; l’amende peut doubler si la mauvaise humeur s’en mêle.

Jusqu’à 600 euros par mois… et une vraie prise de conscience

Au fil du mois, le mari peut se retrouver avec une « facture » de plusieurs centaines d’euros – preuve que les oublis finissent par coûter cher. Après la surprise, DJ a reconnu que cette méthode l’obligeait à faire sa part… et à réviser ses priorités. Sur TikTok, Jess explique ainsi que son système a eu un vrai effet, réveillant une dynamique plus juste au sein du couple.

La charge mentale mise en chiffres

Le succès viral de l’initiative rappelle que la charge mentale reste un sujet brûlant dans les couples et familles. En France, les femmes prennent en charge plus de 60 % des tâches domestiques. Facturer les oublis, c’est finalement aussi montrer la valeur réelle du travail invisible – et rappeler que l’équité passe par des actes concrets.

Si la méthode de Jess peut sembler originale, elle illustre surtout une vérité universelle : le partage des tâches à la maison ne se décrète pas, il se construit. En transformant les oublis en conséquences tangibles, elle a finalement réussi à instaurer une égalité au quotidien, tout en sensibilisant à la charge mentale souvent invisible. Une astuce qui inspire et rappelle que parfois, un peu de créativité suffit pour changer les habitudes… et apaiser les tensions familiales.

