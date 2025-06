La lumière change d’état, cette découverte qui bouleverse le monde scientifique

La lumière, longtemps considérée comme intangible et insaisissable, vient de franchir une nouvelle frontière scientifique. Cette matière impalpable pourrait bien se muer, comme le fait l’eau.

Une prouesse : la lumière devient « supersolide »

Des chercheurs italiens ont réussi à lui faire adopter un état de matière inédit, bouleversant ainsi notre compréhension de la physique quantique et ouvrant des perspectives inédites pour la technologie. Dans une avancée saluée par la communauté scientifique, une équipe du Conseil national de recherches italien (CNR) a transformé la lumière en un état de « supersolide ».

Ce matériau hybride combine la structure ordonnée d’un solide avec la fluidité d’un superfluide, c’est-à-dire une matière capable de s’écouler sans aucune résistance. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont utilisé des lasers et manipulé des polaritons, des quasi-particules issues de la fusion entre photons et excitons (particules de matière). Un coup de génie qui surclasse tout ce que les pères de la physique nous ont appris.

Entre solide et fluide : un état quantique inédit

Le supersolide n’est ni totalement solide, ni totalement fluide. Il possède une structure cristalline, mais peut aussi se déplacer sans perte d’énergie, défiant ainsi les lois classiques de la physique. Cette coexistence de deux propriétés opposées était jusqu’ici théorique, mais les chercheurs sont parvenus à la matérialiser en contrôlant finement l’interaction des polaritons dans un environnement ultra-froid et hautement contrôlé.

Des applications révolutionnaires en vue

La création d’un état supersolide à partir de la lumière ne relève pas de la pure expérience. Elle ouvre des perspectives fascinantes. Elle pourrait permettre de mieux comprendre les comportements quantiques complexes, mais aussi inspirer de nouvelles technologies dans l’optique, l’informatique quantique ou le stockage de l’information. Ce résultat expérimental, qui valide des décennies de prédictions théoriques, marque un tournant dans la recherche sur la matière et la lumière.

La découverte du supersolide de lumière démontre que les états de la matière ne se limitent pas aux catégories traditionnelles. Elle invite à repenser la frontière entre matière et énergie, et promet d’accélérer l’innovation dans de nombreux domaines scientifiques et industriels.