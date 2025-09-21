« On devrait peser les femmes » : cette vidéo jugée misogyne provoque la colère des internautes

Une séquence publiée par l’influenceur masculiniste Alex Hitchens a dernièrement enflammé les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il conseille aux hommes de pratiquer ce qu’il appelle « la pesée des femmes ». « Les gars, c’est important, faut les peser », déclare-t-il face caméra, avant de montrer une scène où il place sa petite amie sur une balance.

Une vague d’indignation

La vidéo a rapidement circulé sur TikTok et Instagram, provoquant de nombreuses réactions, particulièrement de la part de femmes extrêmement indignées par ce qu’elles jugent être un message misogyne et humiliant. Beaucoup dénoncent « une banalisation du contrôle du corps féminin et une forme de violence symbolique ».

Parmi les commentaires les plus fréquents : « C’est révoltant, les femmes ne sont pas des objets qu’on pèse comme des marchandises », « Encore un homme qui pense avoir le droit de contrôler le corps de sa femme », ou encore « Venant d’un masculiniste comme lui, ça ne m’étonne pas ».

Des soutiens masculins

La vidéo a également reçu quelques soutiens masculins. Certains commentateurs ont présenté cette « pesée » comme « un outil de transparence dans le couple », ou même comme « une mesure de santé ». Ces justifications ont renforcé la colère des internautes, pour qui elles illustrent des stéréotypes profondément ancrés : le corps féminin soumis à l’évaluation masculine, l’idée qu’un couple pourrait se baser sur le contrôle plutôt que sur le respect.

Un débat révélateur

Au-delà de la colère, cette réaction met en évidence un débat plus large : pourquoi certains gestes, présentés comme anodins ou humoristiques, suscitent-ils autant de malaise ? La réponse est simple : parce qu’ils réactivent des normes et des hiérarchies qui limitent encore trop souvent la liberté des femmes et la confiance en soi que chacune devrait pouvoir cultiver.

La polémique autour de la vidéo d’Alex Hitchens dépasse ainsi le simple cadre des réseaux sociaux. Elle illustre la manière dont certains contenus viraux peuvent renforcer des perceptions sexistes et influencer les comportements sociaux. Si certains internautes y voient une « blague », d’autres y reconnaissent un sexisme ancré et une culture du contrôle.

Par ailleurs, la controverse est une occasion de rappeler que chaque personne a le droit de s’approprier son corps, de se sentir bien dans sa peau et d’exiger que son autonomie soit respectée. Encourager des pratiques comme « la pesée des femmes » contribue à reproduire des modèles oppressifs et à renforcer des injonctions sociales inutiles et nocives.

En définitive, cette polémique illustre à quel point les contenus diffusés sur les réseaux sociaux peuvent rapidement devenir le point de départ de discussions sur le respect, l’égalité et la représentation des femmes. Dans un contexte où le sexisme reste encore trop présent, la vigilance reste essentielle pour promouvoir des relations basées sur le respect et la dignité de chacun.