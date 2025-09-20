« T’es pas maquillée, t’as l’air fatiguée » : clichés sur l’apparence au quotidien

Société
Léa Michel
@vanessabreuer1/Instagram

Qui n’a jamais entendu cette remarque déguisée en fausse inquiétude : « T’as l’air fatiguée… », alors qu’elle n’avait simplement pas mis de maquillage ce jour-là ? Ces petites phrases, anodines en apparence, traduisent une norme bien ancrée : féminité rimerait avec « soin », donc avec fond de teint, mascara et rouge à lèvres. Ne pas se conformer devient suspect. Derrière ces micro-agressions, une idée persistante : le visage naturel d’une femme ne suffirait pas.

Être maquillée = être professionnelle ?

Dans l’imaginaire collectif, le maquillage est plus qu’un accessoire : c’est un signe de sérieux. Des recherches montrent que les femmes maquillées sont perçues comme plus compétentes, plus fiables et même plus « en bonne santé ». À l’inverse, un visage sans fard serait synonyme de fatigue, voire de négligence.

Vous arrivez en réunion sans mascara ? Certaines personnes concluront que vous avez mal dormi. Vous ne mettez pas de fond de teint ? On vous supposera malade ou triste. Cette logique crée un paradoxe : le maquillage, censé être un choix personnel, se transforme en « outil professionnel » imposé. Et si, au lieu de juger l’efficacité au trait d’eyeliner, on se concentrait sur… les compétences réelles ?

Le mythe du « naturel maîtrisé »

Vous pensiez que le mouvement #NoMakeUp allait renverser la table ? Pas si vite. Sur Instagram, TikTok ou encore YouTube, des milliers de femmes ont fièrement posté leurs selfies sans maquillage. Une démarche inspirante, qui libère les visages de la dictature du « zéro défaut ». Cernes, rougeurs, boutons, pores : tout ce que la société nous pousse à cacher devient soudain visible.

Cependant, comme souvent, le système récupère la tendance. Le fameux « effet bonne mine naturelle » est devenu une nouvelle injonction. Traduction : avoir l’air maquillée sans que cela se voie. Le teint doit être frais, lumineux, mais surtout homogène. Résultat ? Le maquillage « invisible » a remplacé le maquillage voyant comme nouvelle norme. Une étude de la University of Georgia souligne d’ailleurs que, malgré la montée du #NoMakeUp, les ventes de cosmétiques n’ont pas baissé. Elles ont même augmenté. Le naturel, oui… mais version « curatée », optimisée, marketée…

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Vanessa Breuer (@vanessabreuer1)

Le poids des petites phrases

« Tu as l’air crevée », « Tout va bien ? Tu sembles triste », « Ah, je ne t’avais pas reconnue ! »… ces remarques, souvent dites avec légèreté, pèsent lourd. Elles traduisent une attente implicite : celle que le visage d’une femme doit toujours être « amélioré ». Une étudiante citée par Her Campus explique qu’elle a recommencé à se maquiller, non par envie, mais pour éviter d’entendre encore et encore le « T’as l’air malade ».

Voilà comment une norme esthétique s’installe : par petites touches, par pression sociale, jusqu’à influencer nos choix matinaux devant le miroir. Se maquiller devient alors un réflexe défensif, presque un bouclier. Et paradoxalement, choisir de ne pas se maquiller peut se transformer en acte militant.

Le féminisme des petits matins

On pourrait croire que parler de maquillage est superficiel. En réalité, cela touche au cœur d’un enjeu fondamental : le droit de disposer de son corps et de son image. Le féminisme du quotidien, c’est aussi ça : la liberté de mettre ou non du mascara, sans qu’une remarque suive immédiatement.

Se maquiller peut être un plaisir, un art, un moment rien qu’à soi. Il devrait rester un choix, pas une condition pour être jugée crédible ou aimable. L’injustice n’est pas dans le rouge à lèvres en lui-même, mais dans les conséquences sociales qui l’accompagnent.

En définitive, la prochaine fois qu’on vous lance un « Tu as l’air fatiguée », vous pourriez répondre avec humour : « Non, j’ai juste laissé mon mascara dormir ce matin ». Ou alors vous pouvez aussi choisir de ne pas répondre, car votre visage n’a pas à être un sujet de débat. Au fond, la vraie révolution n’est pas de bannir le maquillage, ni de glorifier le sans maquillage. Elle est dans le respect du choix individuel.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Couper les ponts avec ses amis, faute d’argent : découvrez le phénomène de la friendflation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Couper les ponts avec ses amis, faute d’argent : découvrez le phénomène de la friendflation

En général, une amitié prend fin à la suite d'une dispute ou s’évapore à cause de la distance....

La NASA détecte des signes troublants sur Mars : et si la vie n’était pas si loin ?

Une récente étude publiée par la NASA soulève l'espoir de preuves tangibles d'une forme de vie ancienne sur...

Une journaliste agressée en plein direct, les images qui choquent l’Espagne

Les téléspectateurs espagnols ont récemment assisté à une scène choquante, lorsqu’une journaliste a été agressée en plein direct....

Ce que les jeunes Norvégiennes ne veulent plus entendre

De la blonde glaciale à la randonneuse riche et discrète, les clichés sur les jeunes Norvégiennes ont la...

Vivre en Suisse : entre perfection et pression sociale ?

La Suisse est souvent citée comme un exemple de réussite : paysages idylliques, sécurité, services publics efficaces, salaires...

« Tu es jolie… pour une ronde » : ces « compliments » qui blessent plus qu’ils ne flattent

Vous l’avez peut-être déjà entendu. Cette phrase qui semble tendre une main, mais qui en réalité vous pousse...