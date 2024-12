Le plus grand arbre de Noël du monde mesure 650 mètres, et se trouve en Italie

Chaque année, les pentes du Mont Ingino, près de la ville de Gubbio en Ombrie, Italie, s’illuminent pour former un arbre de Noël monumental. Réputé comme le plus grand arbre de Noël au monde, ce spectacle grandiose attire des milliers de visiteurs et éblouit à des kilomètres à la ronde.

Une tradition lumineuse depuis 1981

C’est en 1981 que les habitants de Gubbio ont décidé de célébrer Noël de manière extraordinaire en installant une illumination en forme d’arbre de Noël sur le mont Ingino. Depuis lors, chaque 7 décembre, veille de la fête de l’Immaculée Conception, les lumières sont allumées, marquant le début des festivités. Avec ses 650 mètres de haut et 450 mètres de largeur à la base, l’arbre est composé de 3 000 lumières et 8,5 kilomètres de câbles, créant un spectacle visible à 50 kilomètres à la ronde.

Une reconnaissance mondiale

En 1991, le Livre Guinness des records a officiellement désigné cet arbre comme le plus grand sapin de Noël du monde. Cette distinction, ainsi que sa beauté spectaculaire, en fait une attraction incontournable en Italie pendant la saison des fêtes.

Évolutions et innovations

Depuis 2010, l’illumination de l’arbre utilise un système photovoltaïque pour une alimentation électrique respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, des personnalités marquantes ont participé à l’allumage de l’arbre : en 2011, le pape Benoît XVI l’a activé à distance depuis le Vatican à l’aide d’une tablette, suivi en 2014 par le pape François. En 2017, c’est depuis la Station spatiale internationale que l’astronaute Paolo Nespoli a déclenché l’illumination.

En 2024, cette tradition a une fois de plus émerveillé le public, avec l’installation d’un majestueux sapin de lumière de 650 mètres sur la montagne, illuminant la région et réaffirmant la magie de cette célébration emblématique.

Un symbole de noël et d’innovation

Avec son mélange de traditions locales, d’innovation technologique et d’engagement écologique, l’Arbre de Noël du Mont Ingino est bien plus qu’une simple décoration. Il incarne l’esprit des fêtes et le lien entre les générations, attirant l’attention du monde entier.

Si vous passez par l’Italie pendant les fêtes, ne manquez pas de visiter Gubbio et de contempler ce spectacle lumineux impressionnant.