100 000 € pour s’y installer : l’offre incroyable de ce pays

Dans le nord de l’Italie, la province de Trente, située dans les Alpes italiennes, a lancé une initiative audacieuse pour revitaliser ses villages dépeuplés. Cette région, connue pour ses paysages époustouflants et ses stations de ski, propose une aide financière de 100 000 euros aux personnes qui souhaitent s’y installer et rénover des maisons abandonnées. Comment fonctionne vraiment ce programme et quels sont ses objectifs ?

Le programme d’aide

Le programme prévoit une subvention de 100 000 euros, divisée en deux parties : 20 000 euros pour l’acquisition d’une maison et 80 000 euros pour sa rénovation. Cette aide est « destinée à attirer de nouveaux habitants dans les villages où les maisons vides sont plus nombreuses que celles occupées », comme le précise Le Parisien.

Conditions pour bénéficier de l’aide

Pour profiter de cette offre, les candidats doivent s’engager à vivre dans la maison pendant dix ans ou à la louer à long terme pour la même période. En cas de non-respect de cet engagement, ils devront rembourser les 100 000 euros. De plus, chaque personne ne peut acquérir que trois propriétés dans le cadre de ce programme.

Objectifs du programme

L’objectif principal de cette initiative est de lutter contre le dépeuplement et de relancer l’économie locale. Les villages concernés ont vu fermer nombre d’écoles et de commerces, et cette aide vise à redonner vie à ces communautés. Le programme s’inscrit dans une loi budgétaire de 2024 qui a créé un fonds de 30 millions d’euros pour soutenir les villages de moins de 5 000 habitants en difficulté.

La province de Trente propose une opportunité unique pour les personnes qui souhaitent s’installer dans une région magnifique tout en contribuant à sa revitalisation. Cette initiative montre que même les régions les plus reculées peuvent offrir des opportunités incroyables aux personnes qui sont prêtes à s’installer et à investir.