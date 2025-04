Qui sera le prochain pape ? Les favoris du conclave 2025

Le décès du pape François le 21 avril 2025 a ouvert une période de vacance du Siège apostolique. Le conclave chargé d’élire son successeur est prévu entre le 6 et le 11 mai 2025, rassemblant des cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. Parmi eux, plusieurs figures émergent comme favoris, bien que l’issue reste incertaine.​

Pietro Parolin (Italie)

Secrétaire d’État du Vatican depuis 2013, Parolin est un diplomate chevronné, apprécié pour sa maîtrise des dossiers internationaux et sa capacité de consensus. Son profil rassure dans un contexte de transition, bien que certains le jugent trop marqué par la culture d’appareil de la Curie.​ A noter qu’une intelligence artificielle l’avait désigné comme favori en février dernier.

Matteo Zuppi (Italie)

Archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, Zuppi est proche de la vision sociale et inclusive de François. Son engagement pour la paix, notamment en Ukraine, et sa proximité avec la communauté de Sant’Egidio en font un candidat de continuité.

Luis Antonio Tagle (Philippines)

Ancien archevêque de Manille et actuel préfet du Dicastère pour l’Évangélisation, Tagle est apprécié pour sa douceur et son intelligence théologique. Il incarne un catholicisme jeune et missionnaire, bien que son éloignement géographique et son manque d’expérience gouvernementale directe à Rome puissent jouer en sa défaveur.

Jean-Marc Aveline (France)

Archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, Aveline est proche des idées du pape François, notamment sur l’ouverture au dialogue interreligieux et la tolérance envers les migrants. Sa nomination récente comme cardinal et son engagement en faveur d’une Église moins européano-centrée renforcent sa position.

Pierbattista Pizzaballa (Italie)

Patriarche latin de Jérusalem, Pizzaballa est reconnu pour sa clarté spirituelle et son expérience du dialogue interreligieux en Terre Sainte. Cependant, sa notoriété limitée au sein du collège cardinalice pourrait restreindre ses chances.

Charles Maung Bo (Birmanie)

Archevêque de Rangoun, Bo (photo) est une figure importante pour la liberté religieuse en Asie. Il incarne un engagement moral fort, mais sa position marginale dans la Curie et son éloignement des centres de décision peuvent peser dans la balance.

Malcolm Ranjith (Sri Lanka)

Archevêque de Colombo, Ranjith est l’un des rares cardinaux à avoir défendu publiquement la messe traditionnelle. Proche de Benoît XVI, il représente une minorité plus conservatrice au sein du collège.

Péter Erdő (Hongrie)

Archevêque d’Esztergom-Budapest, Erdő est une figure théologique européenne, souvent mentionnée parmi les « papabili« . Son attachement à l’enseignement traditionnel de l’Église est indéniable, bien qu’il soit perçu comme isolé dans un collège façonné par François.

Le conclave de 2025 s’annonce comme un moment crucial pour l’Église catholique, confrontée à des défis majeurs tels que la gouvernance, les questions doctrinales et les réponses aux crises mondiales. Les cardinaux devront choisir un pape capable d’unifier une Église divisée et de répondre aux attentes d’un monde en mutation.