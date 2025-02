Succession du pape François : l’intelligence artificielle dévoile un nom choc !

Le monde entier scrute attentivement la santé du pape François, qui a récemment été victime d’une pneumonie. Le souverain pontife âgé de 88 ans, qui était apparu très affaibli lors de ses dernières apparitions publiques, est toujours dans un état critique. Hospitalisé depuis douze jours, il est sous oxygène. Alors que la communauté chrétienne allume des cierges en son nom, une question se pose : qui remplacerait le Saint-Père au Vatican s’il n’était plus en capacité d’assumer ses fonctions ? L’intelligence artificielle s’en mêle et dresse une liste de ses potentiels successeurs.

La santé du pape François au coeur de l’actualité

C’est sa quatrième hospitalisation depuis 2021 et elle inquiète particulièrement les fidèles qui dédient toutes leurs prières à leur figure religieuse. Le souverain pontife a été pris en charge à l’hôpital Gemelli de Rome le 14 février dernier pour traiter une bronchite. Mais les examens ont finalement révélé un problème plus grave : une pneumonie aux deux poumons. Même si le Saint-Père est entre de bonnes mains, il n’est pas « hors de danger », comme l’a précisé le Pr Sergio Alfieri lors d’un point de presse.

Depuis son sacre au Vatican, en 2013, il n’a jamais été en « pleine forme ». À cause de ses conditions médicales instables, il a souvent été contraint d’annuler de grands événements ou de reporter des voyages officiels. Or, cette fois-ci, ses problèmes respiratoires, qu’il subit depuis ses 21 ans, sont revenus avec plus de férocité. Et comme si ce n’était pas assez, il a également une insuffisance rénale qui laisse planer le risque d’une septicémie. Un nouveau diagnostic tombé hier soir.

Ce bilan de santé, réactualisé chaque jour, fait craindre le pire. Si pour l’heure, tous les yeux sont rivés sur le pape François, beaucoup se demandent qui pourrait prendre ce noble titre s’il venait à démissionner ou pire, à rendre son dernier souffle. L’IA a tenté d’y répondre.

Le cardinal Pietro Parolin en bonne posture pour lui succéder

Le pape François n’a pas l’intention de suivre le même chemin que Benoît XVI, qui avait raccroché ses fonctions pour des raisons de santé. Pourtant, ce scénario se dessine dangereusement. La place de l’actuel Chef de l’Église catholique n’a jamais été autant menacée que maintenant. Si le pape François est encore de ce monde, l’IA a déjà trouvé un autre prétendant au trône de Saint-Pierre.

Le cardinal italien Pietro Parolin, actuel secrétaire d’État du Vatican et numéro 2 du Saint-Siège, figure parmi les favoris. Diplomate chevronné, il est reconnu pour sa maîtrise des dossiers et son rôle dans l’équilibre des positions du pape François sur de nombreux sujets sensibles. Toutefois, certains le jugent un peu trop discret, ce qui pourrait jouer en sa défaveur face à d’autres candidats plus charismatiques.

D’autres noms émergent également derrière les portes du Vatican comme Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne, connu pour son engagement humanitaire, et Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui, malgré son jeune âge (58 ans), pourrait créer la surprise.

Qui gère le Vatican à l’heure actuelle ?

Si les textes politiques prévoient un intérim pour le Président de la République française, ce n’est pas tout à fait pareil au Vatican. Rien n’est vraiment prévu en cas de maladie ou de repos prolongé. Alors que le pape François est actuellement cloué à un lit d’hôpital, qui assume ses missions ? Le mystère reste entier.

« Le canon 335 déclare simplement que si le siège de Rome est ‘vacant ou entièrement empêché’, rien ne doit être ‘innové’ dans le gouvernement de l’Église », explique le média La Croix

Autrement dit, il ne faudrait pas que la situation s’éternise. Le pape François avait « prévu le coup », en rédigeant une lettre de démission. Il l’avait écrite en avance au cas où un « problème de santé » l’empêcherait « d’exercer son ministère et qu’il ne serait pas assez conscient pour démissionner ».

Si les fidèles enjoignent leurs mains dans l’espoir que la foi sauve le pape François, d’autres anticipent son départ. Cependant, cette place se mérite. Il faut répondre à des critères stricts pour avoir l’honneur de porter la mitre et la soutane blanche.