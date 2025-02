Des scientifiques déclarent avoir réussi une expérience de téléportation

Des scientifiques de l’Université d’Oxford viennent de réaliser un exploit digne de la science-fiction : ils ont réussi à « téléporter » de l’information quantique entre deux ordinateurs. Cette avancée spectaculaire, relayé par BRICS News sur X (ex-Twitter) pourrait révolutionner l’informatique telle que nous la connaissons.

Qu’est-ce que la téléportation quantique ?

Avant d’imaginer des humains se dissipant en un nuage lumineux pour réapparaître ailleurs, il faut préciser que la téléportation quantique ne fonctionne pas comme dans Star Trek. Ici, il s’agit de transmettre instantanément l’état d’une particule à une autre, même si elles sont distantes de plusieurs kilomètres. Un peu comme si vous pouviez envoyer un message secret sans jamais le faire voyager physiquement d’un point A à un point B. Magique ? Non, scientifique.

Un « internet quantique » en perspective

Les ordinateurs quantiques actuels, bien que prometteurs, sont comme des coureurs de sprint : ultra-rapides, mais très limités dans leur endurance. Ils ne peuvent manipuler qu’un nombre restreint de qubits avant de perdre leur magie quantique. Mais l’équipe d’Oxford a trouvé une astuce brillante pour contourner cette limite : relier plusieurs petits ordinateurs quantiques entre eux. Imaginez un train : chaque ordinateur est un wagon, et ensemble, ils forment une locomotive démentiellement puissante.

Cette percée ouvre ainsi la voie à ce que les chercheurs appellent un « internet quantique ». Imaginez un réseau où l’information voyagerait sans aucun risque d’être interceptée, avec une rapidité vertigineuse. Les applications potentielles sont infinies : cryptographie inviolable, simulations scientifiques ultra-précises, développement de nouveaux médicaments et peut-être même la résolution de problèmes complexes aujourd’hui insolubles.

JUST IN: Oxford scientists claim to have achieved teleportation using a quantum supercomputer. pic.twitter.com/7xkjkDMw59 — BRICS News (@BRICSinfo) February 9, 2025

Une technologie pas si futuriste

Ce qui rend cette découverte encore plus excitante, c’est qu’elle a été réalisée avec des technologies existantes. Contrairement à d’autres innovations qui semblent appartenir à un avenir lointain, cette avancée est palpable dès maintenant. Le professeur David Lucas, un des chercheurs de l’équipe, déclare d’ailleurs : « Notre expérience prouve que l’informatique quantique en réseau n’est plus un concept abstrait. C’est une réalité en construction ».

Bien sûr, il reste du chemin à parcourir avant que ces innovations ne débarquent dans nos salons. Mais cette avancée marque un tournant. Elle démontre que la téléportation d’information quantique est non seulement possible, mais reproductible. Avec cette découverte, les scientifiques d’Oxford viennent d’ouvrir une nouvelle ère pour l’informatique quantique. Ils ont posé la première pierre d’un futur où nos données voyageront à une vitesse inimaginable et en toute sécurité. Qui sait ? Peut-être que dans quelques décennies, nous parlerons de cette expérience comme du premier pas vers la vraie téléportation.