Ils skient en maillot de bain ! La raison est géniale

Dans les Alpes, une tradition aussi givrée que géniale attire chaque année de plus en plus de skieurs intrépides : dévaler les pistes en maillot de bain. Oui, vous avez bien lu. Exit les combinaisons de ski et les couches de vêtements thermiques, ici, c’est bikini, short de bain et boa en plumes fluo. Mais derrière cette excentricité, il y a une cause qui réchauffe bien plus que les muscles frigorifiés des participants.

Un défi givré pour la solidarité

Cet événement, baptisé le « Chilly Run », est né en 2019 à Sainte-Foy-Tarentaise. À première vue, il pourrait sembler être un simple délire de skieurs en manque de sensations fortes, mais il s’agit en réalité d’une initiative humanitaire. Chaque année, des centaines de skieurs et snowboarders se rassemblent pour dévaler les pistes presque comme à la plage… mais en plein hiver. L’objectif ? Récolter des fonds pour des associations caritatives.

L’édition 2025, qui s’est tenue le 1er janvier pour bien commencer l’année, a battu tous les records. Avec plus de 500 participants, vêtus de leurs plus beaux maillots (et parfois de déguisements complètement loufoques), l’événement a permis de récolter plus de 4 000 euros pour Médecins Sans Frontières. Parce qu’après tout, quoi de mieux que de se rafraîchir les idées tout en apportant un peu de chaleur humaine aux personnes qui en ont besoin ?

Une ambiance survoltée et décomplexée

Si le « Chilly Run » est avant tout un acte de solidarité, c’est aussi un moment de pur délire et de convivialité. Dès l’échauffement collectif (où l’on voit des skieurs faire des jumping jacks en slip léopard), l’ambiance est posée : ça va être fun, ça va être froid, et ça va être mémorable ! Les participants rivalisent de créativité pour leur tenue : entre les maillots de bain à paillettes et les tenues hawaïennes version station de ski, le spectacle est aussi sur les pistes que dans la file des remontées mécaniques. Cet esprit festif peut nous rappeler le film culte « Les Bronzés font du ski », où l’humour et la camaraderie sont au cœur de l’expérience.

Un vrai boost de confiance en soi

Participer à une descente en maillot de bain dans la neige, c’est finalement aussi un beau pied de nez aux complexes. Ici, pas de place pour les standards de beauté rigides : toutes les morphologies sont les bienvenues, et tout le monde est célébré ! Chaque corps en mouvement, chaque éclat de rire partagé est une ode à la diversité. Les participants parlent souvent d’un véritable « sentiment de liberté » : place seulement au fun et à la fierté d’avoir relevé un défi givré mais grisant.

Face au succès grandissant de l’événement, d’autres stations commencent à organiser leur propre version du « Chilly Run ». Que ce soit en France, en Suisse ou même au Canada, l’idée séduit de plus en plus d’amateurs de sensations fortes et de solidarité. Qui sait ? Peut-être qu’un jour, skier en maillot de bain deviendra une discipline olympique.