Le Sidaction change de nom et révèle une vérité alarmante

Pour la première fois depuis sa création, Sidaction a récemment fait un pas inédit : l’association emblématique de la lutte contre le VIH change de nom. Elle se rebaptise « Sidération », un choix fort, symbolique et volontairement percutant, destiné à interpeller l’opinion publique et les décideurs politiques face à un contexte préoccupant.

« Sidération » : un nom qui dit tout

Cette transformation ne relève pas d’un simple coup de communication. Elle « traduit l’indignation collective face à la baisse annoncée de l’Aide publique au développement (APD) dans le budget 2026 », explique l’association. Une décision qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour des millions de personnes dans le monde. Pour Sidaction, aujourd’hui Sidération, il s’agit ainsi de lancer un message clair : « la santé et la vie humaine ne peuvent pas devenir des variables d’ajustement budgétaires ».

Florence Thune, directrice générale de l’association, explique la démarche avec une clarté sans détour : « Face au recul de la solidarité et à la gravité de la situation, nous étions prêts à aller jusque-là : modifier notre logo pour la première fois de notre histoire. C’est un geste fort, à la hauteur de l’urgence ». En choisissant le mot « Sidération », Sidaction exprime la stupéfaction et l’incompréhension du monde associatif face à ce recul. Il ne s’agit pas seulement d’un nom : c’est un symbole, une manière de rendre visible une inquiétude qui concerne tout le tissu humanitaire.

La campagne qui accompagne ce changement de nom a été imaginée par l’agence Joga. « Sidération » s’affiche désormais dans les transports en commun via le réseau MédiaTransports, dans la presse nationale comme Le Monde et Le Parisien, et sur les réseaux sociaux. Le but est clair : montrer que réduire les financements en matière de santé mondiale n’est pas une abstraction, mais un danger concret pour des vies humaines.

Sidaction : un acteur incontournable de la lutte contre le VIH

Depuis 1995, Sidaction est une figure incontournable de la lutte contre le VIH, un acteur à la fois scientifique et humanitaire. L’association finance en effet la recherche médicale, soutient les associations de terrain en France et à l’international, accompagne les personnes vivant avec le VIH, et promeut la prévention et la sensibilisation. Son action repose sur un principe fondamental : l’accès à la santé ne doit dépendre ni du lieu de naissance ni des moyens financiers. Aujourd’hui, ce principe est menacé par une décision politique qui met en péril des programmes vitaux.

Transformer la sidération en action

En transformant son nom, le Sidaction invite à réfléchir sur une évidence souvent oubliée : chaque euro retiré des budgets de prévention, de dépistage ou de soins équivaut à une vie fragilisée, voire perdue. Cette opération a pour objectif de secouer les décideurs et d’alerter la société civile.

Au-delà de l’indignation, Sidération souhaite également générer de l’espoir et renforcer le sentiment que chaque personne peut agir. Soutenir l’association, participer à ses campagnes, partager l’information (etc.) sont autant de gestes qui permettent de transformer la sidération en action concrète. La campagne « Sidération » nous rappelle également que la lutte contre le VIH est loin d’être terminée.

En résumé, le message est clair et puissant : réduire les financements en santé mondiale, ce n’est pas qu’un choix budgétaire, c’est un choix qui impacte directement la vie des plus vulnérables. Sidération nous rappelle avec force et créativité que l’urgence est là, que l’indignation est légitime, mais que l’action est indispensable. En osant passer de « Sidaction » à « Sidération », l’association transforme ainsi la stupeur en un cri d’alerte collectif.