Barbie célèbre le rugby féminin avec des poupées à l’effigie de joueuses

Barbie chausse les crampons, et cette fois, ce n’est pas pour faire joli sur une étagère. La célèbre poupée iconique s’attaque au terrain de rugby pour rendre hommage à 4 athlètes d’exception : la Française Nassira Kondé, l’Américaine Ilona Maher, la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe et l’Anglaise Ellie Kildunne. Ensemble, elles incarnent une nouvelle génération de Barbie : fortes, fières, et sans compromis sur leur puissance.

Quand Barbie plaque les clichés

Pendant longtemps, Barbie a été synonyme de « perfection plastique », de talons aiguilles et de convertible rose bonbon. Les temps changent, et la poupée la plus célèbre du monde aussi. Aujourd’hui, Barbie s’attaque à un terrain inattendu : celui du rugby féminin, un sport encore trop souvent considéré comme réservé aux hommes.

Avec cette collection spéciale, Mattel envoie un message clair : la force n’a pas de genre. En s’associant à ces 4 joueuses internationales, la marque célèbre bien plus que des carrières sportives. Elle célèbre des femmes qui, par leur talent, leur détermination et leur authenticité, redéfinissent ce que signifie être « une joueuse » – et, par extension, une femme.

Quatre femmes, quatre parcours inspirants

Commençons par Nassira Kondé, la Française, centre du XV de France, connue pour son explosivité et sa présence sur le terrain. Sa Barbie porte fièrement le maillot bleu et incarne toute la combativité de celle qui n’a jamais laissé les doutes ni les obstacles lui barrer la route.

Du côté américain, Ilona Maher apporte sa personnalité haute en couleur. Sur les réseaux, elle prône le body positive, l’acceptation de soi et l’amour du muscle. Sa poupée reflète cette énergie, cette force joyeuse qui rappelle que la puissance peut rimer avec féminité.

Portia Woodman-Wickliffe, star des Black Ferns néo-zélandaises, est une légende vivante du rugby à sept. Elle a fait de la vitesse et de la précision son arme secrète, et sa Barbie illustre à merveille cette alliance de grâce et de puissance.

Enfin, Ellie Kildunne, l’Anglaise au sourire communicatif, incarne une nouvelle génération de joueuses : déterminée, décomplexée et brillante. Son énergie communicative et son style affirmé inspirent déjà des milliers de jeunes filles à oser prendre le ballon en main.

Plus qu’un jouet : une déclaration

Derrière les sourires des poupées et la minutie de leurs tenues, il y a une véritable déclaration d’intention. Selon une étude relayée par Mattel, « une fille sur trois abandonne le sport avant 14 ans, souvent par manque de confiance en elle ou faute de modèles auxquels s’identifier ». Le message de cette collection est donc limpide : chaque fille mérite de se voir représentée. Qu’elle rêve de courir sur un terrain, de piloter une fusée ou encore de diriger une entreprise, elle doit savoir qu’elle en est capable. En créant des poupées à l’image de femmes fortes, musclées, et passionnées, Mattel invite les enfants à revoir leur définition de la beauté et du succès.

Fini la Barbie qui se contente de poser. Aujourd’hui, elle court, plaque, marque des essais. Elle transpire, elle gagne, elle perd parfois aussi – mais elle se relève toujours. Et dans un monde où l’on dit encore trop souvent aux filles de « faire attention », cette Barbie rugbyste envoie un message plein de vitalité : « Jouez fort, osez tout, et ne laissez personne vous dire que ce n’est pas pour vous ».

Une nouvelle génération de modèles

Le rugby, sport de contact par excellence, devient ici le symbole d’un empowerment. Ces joueuses ne se contentent pas de briser les plaquages, elles brisent les codes. Dans un sport où les femmes ont longtemps été reléguées à l’ombre, voir joueuses élevées au rang d’icônes par une marque aussi emblématique est un pas de géant. Oui, les filles ont toute leur place sur le terrain, si certaines personnes en doutaient encore.

Lorsqu’une petite fille prendra sa « Barbie-Nassira » ou encore sa « Barbie-Ilona » entre les mains, elle tiendra plus qu’une poupée : elle tiendra une histoire de courage, de persévérance et de liberté. La Barbie d’aujourd’hui n’a plus pour mission de refléter un « idéal figé », mais d’ouvrir le champ des possibles. Elle n’est plus seulement belle, elle est forte.

Avec cette collection, Barbie marque ainsi un essai symbolique dans le match de la représentation féminine. Elle prouve qu’on peut être à la fois puissante et bienveillante, sportive et glamour, déterminée et joyeuse. Au fond, cette initiative parle de visibilité et de choix. Le choix de rêver autrement, de ne pas se conformer, de foncer tête baissée vers ses envies. Alors oui, Barbie chausse les crampons, et surtout, elle montre que chaque fille, où qu’elle soit, peut trouver en elle cette force d’avancer, de se battre et d’exister pleinement. Sur le terrain comme dans la vie.