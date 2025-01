Selon cette experte du travail, voici l’erreur à ne pas commettre pour obtenir une promotion

Selon Career Kueen, experte en carrière active sur Instagram, il existe une erreur majeure à ne pas commettre si l’on souhaite obtenir une promotion : se rendre indispensable au travail. Cette affirmation peut sembler contre-intuitive à première vue. En effet, on pourrait penser que devenir irremplaçable dans son poste est le meilleur moyen d’être reconnue et promue. Pourtant, Career Kueen explique pourquoi cette stratégie est en réalité contre-productive.

Le piège de l’indispensabilité

Lorsqu’un employé devient indispensable dans son rôle actuel, il se crée involontairement un obstacle à sa propre évolution professionnelle. L’entreprise peut hésiter à le promouvoir, craignant de perdre ses compétences cruciales dans son poste actuel. Ainsi, en cherchant à se rendre irremplaçable, on risque paradoxalement de se retrouver bloqué dans sa position.

La bonne approche pour évoluer

Au lieu de viser l’indispensabilité, Career Kueen recommande de se concentrer sur le développement de compétences transversales et sur la formation de ses collègues. En partageant ses connaissances et en aidant les autres à monter en compétences, on démontre des qualités de leadership et on se prépare naturellement à des responsabilités plus importantes.

Cultiver sa valeur ajoutée

L’objectif n’est pas de devenir irremplaçable, mais plutôt d’apporter une valeur ajoutée constante à l’entreprise. Cela implique de :

Rester à jour dans son domaine d’expertise

Proposer des solutions innovantes aux problèmes rencontrés

Contribuer à l’amélioration des processus de l’entreprise

Développer ses compétences en communication et en gestion d’équipe

Se rendre visible de la bonne manière

Pour obtenir une promotion, il est donc crucial de se faire remarquer, mais pas en se rendant indispensable. Career Kueen suggère de :

Communiquer régulièrement sur ses réalisations et ses objectifs

Participer activement aux projets transversaux

Exprimer son intérêt pour de nouvelles responsabilités

Demander des feedbacks réguliers à sa hiérarchie

L’importance de la mobilité interne

Paradoxalement, l’une des meilleures façons de se préparer à une promotion est de former quelqu’un capable de reprendre ses responsabilités actuelles. En démontrant sa capacité à déléguer et à former les autres, on prouve qu’on est prêt à assumer un rôle plus important. Les entreprises valorisent en effet de plus en plus la mobilité interne. En se montrant ouvert à de nouveaux défis et en développant une compréhension globale de l’organisation, on augmente ses chances d’évolution.

L’erreur à ne pas commettre pour obtenir une promotion est ainsi de se rendre tellement indispensable dans son poste actuel qu’on en devient prisonnier. Career Kueen souligne l’importance d’adopter une vision à long terme de sa carrière. Plutôt que de se concentrer uniquement sur son rôle actuel, il est crucial de se projeter dans l’avenir et de se préparer activement aux opportunités d’évolution. En suivant ce conseil, vous pourrez naviguer plus efficacement dans votre parcours professionnel.