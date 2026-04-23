Ski nautique : sur l’eau depuis toute petite, elle est aujourd’hui l’une des meilleures du monde

Société
Naila T.
@neillyross / Instagram

Depuis son plus jeune âge, la Canadienne Neilly Ross évolue dans l’univers du ski nautique. Très tôt initiée à la discipline, elle grandit littéralement sur l’eau, entre entraînements intensifs et compétitions juniors. Cette immersion précoce dans le milieu du ski nautique lui permet de développer des bases techniques solides et une aisance rare dans les trois disciplines majeures : figures, slalom et saut.

Une progression rapide vers le très haut niveau

Au fil des années, Neilly Ross s’impose progressivement sur la scène internationale. Elle participe aux plus grandes compétitions mondiales organisées par la International Waterski and Wakeboard Federation, où elle enchaîne les performances de haut niveau. Son palmarès comprend notamment des podiums mondiaux en figures, une discipline où elle excelle particulièrement grâce à sa précision et sa créativité sur l’eau.

 

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Des records et des performances de référence

La carrière de la skieuse est également marquée par des performances exceptionnelles, notamment dans les figures où elle a atteint des scores parmi les plus élevés de sa discipline. Elle a également signé des résultats de référence sur le circuit international professionnel. Ces performances lui permettent de figurer régulièrement parmi les meilleures mondiales de sa catégorie.

Une athlète complète et reconnue sur le circuit mondial

Aujourd’hui, Neilly Ross est considérée comme l’une des figures majeures du ski nautique féminin. Sa polyvalence, sa régularité et sa longévité au plus haut niveau font d’elle une référence pour les nouvelles générations. Entre compétitions internationales, records et podiums, elle continue de s’imposer comme une athlète incontournable du circuit.

 

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En résumé, passée de l’enfance sur l’eau aux podiums mondiaux, Neilly Ross incarne parfaitement la nouvelle génération du ski nautique de haut niveau. Son parcours illustre l’importance de la précocité, du travail et de la passion dans une discipline exigeante où la régularité fait toute la différence.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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