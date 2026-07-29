De sœurs siamoises à enseignantes diplômées : leur parcours inspire

Être différentes ne les a jamais empêchées d’avancer. Abby et Brittany Hensel ont construit leur parcours avec détermination, jusqu’à devenir enseignantes dans le Minnesota. Aujourd’hui, leur histoire met aussi en lumière une question d’équité qui dépasse largement leur cas personnel.

Deux personnalités, un parcours hors du commun

Abby et Brittany Hensel sont des sœurs siamoises américaines reliées au niveau du torse. Si elles partagent une partie de leur corps, chacune possède son propre cerveau, son propre cœur et sa propre personnalité. Depuis leur naissance, elles évoluent comme deux personnes à part entière, avec leurs envies, leurs opinions et leurs ambitions. Cette singularité n’a jamais freiné leur volonté de mener une vie épanouie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Deux diplômes pour un même objectif

À l’école comme à l’université, les deux sœurs ont toujours été reconnues individuellement. Après avoir intégré l’université Bethel, elles ont chacune suivi leur formation en sciences de l’éducation, passé leurs examens et obtenu leur propre diplôme. Cette reconnaissance académique leur a permis d’accéder au métier qu’elles rêvaient d’exercer : transmettre leurs connaissances aux plus jeunes.

Une équipe pédagogique pas comme les autres

Aujourd’hui, Abby et Brittany enseignent dans une classe de CM2 à l’école élémentaire Sunnyside, dans le Minnesota. Ensemble, elles accompagnent leurs élèves avec une approche originale, nourrie par leurs deux regards et leurs façons complémentaires d’enseigner. Cette collaboration offre une véritable richesse en classe. Pendant que l’une explique une notion, l’autre peut répondre aux questions ou accompagner les élèves, créant ainsi une dynamique d’apprentissage unique.

Une histoire qui va bien au-delà de leur différence

En dehors de leur métier, les deux sœurs poursuivent également des projets personnels distincts. Abby s’est récemment mariée, preuve que chacune continue de construire son propre parcours malgré leur corps partagé.

Leur histoire ne se résume ainsi pas à leur particularité physique. Elle illustre avant tout la force de deux femmes qui ont su transformer leur singularité en véritable atout, aussi bien dans leur vie que dans leur carrière.