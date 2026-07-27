Pourquoi les femmes payent-elles plus cher que les hommes chez le coiffeur ?

Pousser la porte d’un salon de coiffure réserve parfois une surprise au moment de régler l’addition. Pour une prestation qui semble similaire, les femmes déboursent souvent davantage que les hommes. Alors, d’où vient cette différence de prix ? Décryptage d’une pratique encore très répandue.

Des tarifs qui restent très différents

L’association de consommateurs CLCV a étudié les prix pratiqués dans 902 salons de coiffure en France. Son constat est sans appel : un forfait comprenant shampoing, coupe et coiffage coûte en moyenne 20,46 € pour les hommes, contre 30,07 € pour les femmes. Cela représente une différence d’environ 47 %. Plus étonnant encore, parmi tous les établissements analysés, un seul proposait des tarifs unisexes, calculés uniquement en fonction du temps passé et des produits utilisés, sans distinction entre les clientes et les clients.

La longueur des cheveux n’explique pas tout

Les professionnels mettent souvent en avant un argument : des cheveux plus longs demandent davantage de temps, de technique et de produits. Dans ce cas, un tarif plus élevé peut se comprendre. Toutefois, dans les faits, cette justification ne correspond pas toujours aux grilles tarifaires.

L’enquête cite par exemple un salon où une coupe courte pour une femme est facturée 69 €, contre 34 € pour un homme, quelle que soit la longueur de ses cheveux. Une coupe longue dite féminine est affichée à 72 €, soit seulement quelques euros de plus. Autrement dit, la différence de prix semble parfois davantage liée au genre indiqué sur la carte des tarifs qu’à la prestation réellement réalisée.

Une pratique autorisée… mais qui interroge

En France, les salons de coiffure sont libres de fixer leurs prix, à condition qu’ils soient clairement affichés. Proposer des tarifs différents pour les femmes et les hommes n’est donc pas illégal. En revanche, la CLCV souligne un autre problème : plus d’un salon sur cinq ne respectait pas correctement l’obligation d’afficher ses tarifs de manière visible à l’extérieur. Sans cette information, il est plus difficile de comparer les prix avant de prendre place dans le fauteuil.

Des salons qui changent les règles

De plus en plus d’établissements choisissent aujourd’hui une autre approche. Plutôt que de distinguer les tarifs selon le genre, ils les calculent en fonction de critères concrets : la longueur des cheveux, le temps nécessaire à la prestation ou encore la quantité de produits utilisés. Cette méthode est souvent jugée plus explicite. Elle permet aussi d’accueillir chaque personne de manière plus inclusive, sans imposer un choix entre une catégorie « femme » ou « homme ».

Une bonne question à poser

Si votre coupe est courte et que le prix vous semble élevé, n’hésitez pas à demander ce qui justifie le tarif. Le temps passé, la technique employée ou les soins réalisés peuvent expliquer une différence… mais ces éléments méritent d’être clairement détaillés.

Au final, l’écart de prix observé dans de nombreux salons semble surtout reposer sur des habitudes commerciales installées depuis longtemps. Une tendance qui évolue progressivement, à mesure que les clientes et les clients recherchent des tarifs plus justes, plus lisibles et avant tout basés sur la prestation réellement effectuée.