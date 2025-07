Sur Instagram, une courte vidéo postée par l’utilisatrice @sheryl_brs a relancé le débat sur les normes vestimentaires sexistes dans les lieux publics. On y découvre une scène anodine, presque banale, mais pourtant révélatrice : un couple entre dans un magasin après un passage à la plage. Elle porte une robe de plage légère avec un maillot de bain visible. Lui, un short de bain et une chemise boutonnée au col. Pourtant, seule la femme est interpellée par le personnel du magasin pour “tenue non conforme”.

Une remarque ciblée et un contraste saisissant

Dans la description de sa vidéo, @sheryl_brs résume le contexte : « Pour le contexte : mon compagnon et moi allons nous baigner, on passe faire 2/3 courses vite fait avant. Au moment de payer et donc de partir, l’agent de sécurité et sa collègue (directrice je pense) m’interpelle pour me dire que ma tenue n’est pas conforme pour le magasin.”

Le détail frappant est le suivant : elle est rappelée à l’ordre pour une robe de plage et un maillot visible, tandis que son compagnon — torse couvert d’une chemise, mais en short de bain — ne reçoit aucun commentaire. Cette disparité soulève une question évidente : à tenue comparable, pourquoi la femme est-elle jugée et pas l’homme ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sheryl (@sheryl_brs)

Le poids du regard social sur le corps féminin

Ce type d’interpellation n’est pas isolé. De nombreuses femmes témoignent régulièrement d’expériences similaires, que ce soit dans les écoles, les lieux de travail, ou les espaces publics. Ce que la vidéo d’@sheryl_brs met en lumière, c’est l’existence persistante d’une norme implicite : le corps des femmes reste perçu comme devant être couvert, contrôlé, encadré — souvent au nom de la “décence” ou du “respect”.

Des règlements flous… et souvent arbitraires

Les magasins ont certes le droit d’appliquer un règlement intérieur concernant les tenues, pour des raisons d’hygiène ou d’image. Mais encore faut-il que ces règles soient claires, affichées, et surtout appliquées de manière équitable. Ce qui semble ne pas avoir été le cas ici.

Interdire une robe de plage visible sur une femme mais tolérer un short de bain sur un homme revient à renforcer des normes à géométrie variable, où la tolérance dépend davantage du genre que de la logique.

Ce que cette scène dit de nos normes sociales

La vidéo d’@sheryl_brs agit comme un miroir. Elle montre que l’égalité vestimentaire reste un chantier ouvert, même dans des lieux aussi ordinaires que les supermarchés. Il ne s’agit pas seulement de vêtements, mais de représentations : ce qui est jugé acceptable ou dérangeant dans l’espace public dit beaucoup sur les rapports de genre.

En s’exprimant sur Instagram, la jeune femme ne cherche pas la confrontation, mais la compréhension. Elle soulève une question simple : pourquoi moi, et pas lui ? Cette question mérite d’être posée. Et entendue.

Loin d’être un fait divers isolé, cette situation témoigne d’un déséquilibre culturel persistant. Si nous voulons vraiment évoluer vers une société plus égalitaire, il faut aussi interroger les automatismes avec lesquels nous jugeons ce que les femmes portent.

La solution ne passe pas par une réglementation plus stricte, mais par un regard plus juste.