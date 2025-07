Vous n’aimez pas l’été ? Ces astuces vont vous réconcilier (un peu) avec la saison

Ah, l’été… Synonyme de soleil, de peau qui colle, de regards insistants sur la plage et de fringales quand il fait déjà 35°C à l’ombre. Si vous avez levé les yeux au ciel en lisant ça, cet article est pour vous. Car non, vous n’êtes pas seule à redouter la saison des glaces fondantes et des injonctions au bonheur en maillot. Et surtout : vous avez le droit de ne pas aimer l’été. Voici quelques astuces pour apprivoiser cette saison, sans vous forcer à aimer les barbecues en sueur.

1. Reprendre le pouvoir sur votre confort corporel

On ne le dira jamais assez : votre corps est un allié, pas un champ de bataille. Si vous détestez l’été à cause de la chaleur et de ses conséquences (transpiration, frottements, jambes qui gonflent), sachez que vous n’êtes pas seule à vivre ça. Et bonne nouvelle : il existe des solutions concrètes.

Investissez dans des vêtements amples et légers, de préférence en coton ou en lin. Non, vous n’avez pas à rentrer dans un short taille 36 pour « mériter » l’été. Vous avez juste à vous sentir bien dans vos vêtements. Il existe aussi des sticks anti-frottement magiques à glisser dans votre sac (oui, la lutte contre les cuisses qui brûlent est un combat universel). Enfin, chouchoutez vos pieds : bains frais, crèmes hydratantes, sandales confortables. Vous méritez de marcher avec légèreté.

2. Créer vos propres rituels anti-été

Qui a dit que l’été devait être rempli de festivals, de plages bondées et de cocktails jusqu’à 3h du matin ? Si l’idée de participer à cette frénésie vous donne envie de rester enfermée avec un ventilateur, c’est le moment de réinventer la saison à votre sauce.

Pourquoi ne pas créer vos propres rituels ? Une sieste dans une pièce sombre avec une playlist de pluie tropicale. Des soirées lecture avec une infusion glacée. Une balade à l’aube quand tout le monde dort encore, et que la ville est calme. L’été ne vous impose pas un mode de vie : vous avez le droit de ralentir, de vous replier, de choisir des plaisirs discrets.

3. Se réconcilier avec son reflet

L’été, c’est aussi la saison où les corps se dévoilent. Et parfois, cela ravive de vieilles insécurités. Les magazines regorgent de conseils pour « préparer son corps pour la plage ». Sauf que votre corps n’a pas besoin de permission pour exister. Il mérite l’espace, la lumière, la brise sur la peau.

Si vous hésitez à porter un débardeur, un short, un maillot deux pièces : souvenez-vous que votre confort vaut plus que le regard des autres. Il n’y a rien de plus beau qu’un corps qui vit, qui bouge, qui respire. Oui, même avec de la cellulite, des vergetures ou des bourrelets. Vous êtes complete, telle que vous êtes.

4. Dédramatiser le FOMO estival

Le FOMO – ou la peur de manquer quelque chose – est un fléau en été. Les réseaux sociaux regorgent de stories de vacances, de couchers de soleil parfaits, de bronzages dorés. Vous avez le droit de ne pas vivre un été « instagrammable ». Votre été à vous peut ressembler à des après-midi à binge-watcher votre série préférée, à prendre soin de vos plantes ou à cuisiner un plat frais pour vous seule.

Le bonheur ne se mesure pas au nombre de voyages ou d’événements. Il se trouve parfois dans la simplicité d’un moment calme, dans une glace mangée en pyjama à 22h ou dans une conversation douce sur un balcon. Vivez votre été à votre rythme.

5. Se reconnecter avec la nature (autrement)

Si la plage n’est pas votre truc, bonne nouvelle : l’été ne se limite pas à la mer. Il existe des coins d’ombre, des parcs en ville, des rivières cachées et des forêts fraîches qui n’attendent que vous. La nature offre mille visages, et certains sont bien plus doux que le sable brûlant et le bruit des vagues.

Pourquoi ne pas partir à la recherche de lieux calmes, loin de l’agitation estivale ? Une promenade matinale en forêt, un pique-nique dans un jardin botanique, ou même un moment passé à écouter les grillons depuis votre fenêtre peuvent suffire à vous apaiser. La nature ne juge pas votre corps, elle l’accueille.

6. Créer de la fraîcheur dans votre quotidien

Parfois, il suffit de quelques ajustements pour rendre l’été plus vivable. Bloquez la chaleur avec des rideaux occultants, multipliez les boissons fraîches et testez des recettes de salades savoureuses qui ne demandent pas d’allumer le four.

Adoptez le brumisateur, le ventilateur et les linges humides sur la nuque. Entourez-vous de douceur et de fraîcheur. Transformez votre espace en cocon estival : des draps légers, des senteurs florales ou citronnées, une playlist douce. Votre maison peut devenir votre refuge anti-canicule.

Vous n’aimez pas l’été ? C’est parfaitement légitime. Cela ne signifie toutefois pas que vous devez souffrir 3 mois d’affilée. Vous pouvez redéfinir votre rapport à cette saison, lui piquer quelques plaisirs, ignorer le reste. Et surtout, rappelez-vous : vous n’avez rien à prouver. Ni à l’été, ni à personne. Prenez ce que vous aimez, laissez le reste. Votre bien-être mérite toutes les saisons.