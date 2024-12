Les étonnantes traditions de Noël des Windsor enfin révélées !

La famille royale britannique n’a pas le même Noël que le commun des mortels. Elle s’en tient à des traditions de longue date, qui intriguent autant qu’elles fascinent. Chaque 25 décembre, les Windsor se réunissent dans l’opulente résidence de Sandringham pour célébrer un Noël vraiment singulier. Mais que se passe-t-il vraiment derrière la porte de cette belle demeure qui semble tout droit sortie d’un conte de fées ? Entre tea time, match de foot et cadeaux décomplexés, le Noël des Windsor dépasse tout ce que vous avez pu imaginer ! Rien à voir avec la cérémonie rigide et ultra formelle. Eh oui, ce n’est pas parce que la famille royale est très protocolaire qu’elle n’a pas le sens de la fête !

Le Stir-up : une tradition culinaire atypique

Dès début décembre, la famille royale prend part au fameux « Stir-up Sunday », une tradition ancestrale pour préparer le célèbre pudding de Noël. Tandis que dans la plupart des cuisines, on prépare des bonshommes en pain d’épices et des biscuits en forme d’étoile, chez les Windsor, on concocte ce dessert gélatineux. Chaque membre de la famille, y compris les plus jeunes, participe à ce moment symbolique en mélangeant les ingrédients dans une grande bassine, tout en formulant un vœu pour l’année à venir. Après tout, le pudding est aux Britanniques, ce que la bûche est aux Français·es.

Le réveillon à Sandringham : un Noël royal bien particulier

Le Noël des Windsor se tient dans le somptueux palais de Sandringham, situé à 2h30 au nord de Buckingham. Lorsque la reine était encore en vie, elle avait à cœur d’y aller en train comme monsieur et madame tout le monde. Pas de jet privé, ni de voitures aux vitres fumées et encore moins de cortèges. Elle aimait cette « simplicité ». Elle bookait son billet en première classe et privatisait tout un wagon (sinon bonjour la cohue). Et qui aura le privilège de pénétrer dans ce lieu de prestige ? Cette année, la famille royale célébrera Noël en plus petit comité. Kate et William ne seront pas de la partie tout comme le prince Andrew et son ex-épouse. Plus les années passent et plus la liste des invité·e·s se réduit…

Le menu ne change pas et il est écrit en français !

Le déjeuner de Noël, contrairement aux grandes fêtes raffinées auxquelles on pourrait s’attendre, est relativement décontracté chez les Windsor. Pas de caviar ou de mets truffés sur la table. Le repas est simple, mais délicieux, et ce moment est bien loin des dîners fastueux réservés aux grandes occasions. Au menu : une salade avec des crevettes ou du homard, une dinde rôtie accompagnée de panais, carottes ou choux de Bruxelles et à la fin, l’invariable pudding avec du beurre au brandy ! Le tout rédigé en Français.

Un tea time de Noël vraiment savoureux

Si dans de nombreux foyers, on ne jure que par le chocolat chaud, la famille royale, elle, reste fidèle au thé. Chez les Windsor, le tea time, c’est un moment presque sacré ! À Noël, la famille royale sort son plus beau service à thé et déguste des petites gourmandises raffinées comme des scones ou des mini sandwichs.

C’est certainement l’une des traditions de Noël les plus « atypiques » de la famille royale britannique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les aristocrates ne font pas tous du golf ou du polo. Chez les Windsor, c’est parties de foot amical avec les employé·e·s de maison. Il faut dire qu’avec 8 100 hectares de terrain, difficile de résister à l’envie de taper dans le ballon. Or, seuls les princes chaussent les crampons. Et ce sont eux qui forment les équipes en sollicitant des membres du personnel. Un moment de franche rigolade et de sport, pour évacuer la pression des Fêtes et renforcer les liens familiaux. Sur la pelouse verte, pas de « favoritisme », ni de « privilèges ». Tout le monde est à égalité. Et ça, c’est noble !

Des cadeaux « amusants » en priorité

Dans notre tête, on imagine une distribution quasi religieuse et des cadeaux inestimables à six chiffres. Or, sous les paquets dorés, point de Rolex ou de Lamborghini. La famille royale a presque l’obligation d’offrir des cadeaux « sobres », sans grande valeur pécuniaire. L’ouverture des cadeaux est parfois très rocambolesque. Une poivrière lumineuse à destination du prince Philipp ou encore un bonnet de douche floqué « la vie est une p*** » à la Reine Elizabeth II, les Windsor ont le sens de l’humour.

Le rituel atypique de la « pesée »

Une des traditions de Noël les plus étonnantes de la famille royale est celle de la « pesée » ! Alors que la plupart des médias nous invitent inlassablement à « perdre les kilos des Fêtes rapidement » et à boire des jus détox, chez les Windsor, prendre du poids est bien vu pendant cette période. Avant d’entamer le marathon culinaire cinq étoiles, les invité·e·s doivent donc monter sur la balance. Si le chiffre a grimpé, c’est signe que les convives ont bien apprécié le repas. Voilà une approche décomplexée !

Ces traditions qui rythment le Noël de la famille royale britannique froissent le mythe de la fête guindée et stricte. Au-delà des cravates ajustées et des robes éclatantes, les Windsor savent aussi s’amuser.