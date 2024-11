TikTok prend une grande décision contre les filtres beauté : ce que vous devez savoir

TikTok, le géant des vidéos courtes qui compte déjà plus de 170 millions d’utilisateur.rice.s en Europe, est sur le point de changer la donne pour ses plus jeunes adeptes. Après avoir été sous la pression des régulateurs européens, préoccupés par l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, la célèbre plateforme chinoise a annoncé une nouvelle mesure qui va bouleverser l’expérience des utilisateur.rice.s mineur.e.s (comme vous peut-être) : les filtres beauté seront désormais interdits pour les moins de 18 ans.

Pourquoi cette décision ?

Les filtres de beauté, ces effets « magiques » qui transforment instantanément le visage avec un maquillage virtuel ou qui lissent la peau, sont devenus des incontournables pour beaucoup sur TikTok. Pourtant, ces filtres ont un impact négatif sur la perception de soi, surtout chez les adolescent.e.s. TikTok a mené une étude avec des jeunes et leurs parents et a constaté que certains filtres modifiant l’apparence pouvaient affecter le bien-être des jeunes utilisateur.rice.s. Nikki Soo, responsable des politiques publiques chez TikTok Europe, explique : « Certains filtres peuvent altérer la confiance en soi et mener à des comportements inquiétants chez les jeunes ». Cela a donc poussé la plateforme à agir.

D’ici la fin de l’année 2024, les mineur.e.s de moins de 18 ans ne pourront plus utiliser ces filtres qui modifient l’apparence, comme ceux qui changent les traits du visage ou qui appliquent des couches de maquillage virtuel. Fini les yeux trop grands, la peau sans particularité ou le sourire ultrabrillant ! À noter toutefois que les jeunes utilisateur.rice.s pourront toujours regarder des vidéos d’adultes qui utilisent ces filtres. Cette mesure semble donc plus une réponse à des préoccupations sociales qu’une tentative de réduire l’utilisation des filtres globalement.

Ce que cela signifie pour vous

Si vous êtes un.e utilisateur.rice mineur.e de TikTok, préparez-vous à voir votre expérience sur la plateforme un peu différente. Fini le moment où vous pouviez transformer votre visage en un modèle digital. Vous pourrez toujours explorer des vidéos et vous amuser à créer du contenu, mais sans les filtres de beauté qui déforment les traits.

Pour les parents et les éducateur.rice.s, cette nouvelle mesure est un soulagement. TikTok montre qu’il prend au sérieux la santé mentale de ses jeunes utilisateur.rice.s, en adoptant une politique préventive face aux dangers des réseaux sociaux. Les effets des réseaux sociaux sur l’estime de soi et la pression d’être « parfait » sont bien documentés. Et il est devenu évident que les jeunes, plus influençables, sont particulièrement vulnérables face à cette quête de perfection digitale.

Une nouvelle ère pour TikTok

En plus de bannir les filtres beauté pour les mineur.e.s, TikTok a annoncé d’autres mesures de sécurité. L’application va mettre en place, dans 11 pays d’Europe et d’Afrique, un système de soutien contre le harcèlement, le suicide et les troubles alimentaires. Cela inclura des liens redirigeant les utilisateur.rice.s vers des associations spécialisées si leurs recherches concernent des sujets sensibles comme la dépression, les troubles alimentaires ou les comportements suicidaires. Cette initiative a été lancée en collaboration avec l’ONG Internet Matters, afin d’offrir « un filet de sécurité numérique aux jeunes qui en ont besoin ».

Si TikTok semble prendre des mesures sérieuses pour protéger ses utilisateur.rice.s, il est toutefois loin d’être sorti d’affaire. La plateforme est en effet toujours sous le radar dans de nombreux pays. Aux États-Unis, TikTok fait face à des accusations d’espionnage, de collecte de données personnelles et même de propagande chinoise. Pour répondre à ces accusations, le gouvernement américain a exigé que ByteDance, le propriétaire de TikTok, se sépare de l’application d’ici janvier 2025. De l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, la branche canadienne de TikTok a été fermée cette année 2024 pour « des raisons de sécurité nationale », bien que l’application elle-même ne soit pas interdite. En Europe, des régulations de plus en plus strictes voient le jour pour protéger les données personnelles des mineur.e.s (et pas que).

TikTok a décidé de passer à l’action avec cette nouvelle restriction sur les filtres de beauté pour les mineur.e.s. Cela ouvre un débat plus large sur la responsabilité des réseaux sociaux dans le bien-être de leurs utilisateur.rice.s, surtout les plus jeunes. Pas de panique, TikTok reste toujours aussi fun, mais un peu plus vraie, et ça, c’est une bonne nouvelle !