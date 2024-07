Astuces pratiques pour transformer vos réseaux sociaux en havre de paix inclusif !

Les réseaux sociaux peuvent parfois ressembler à une jungle numérique où règnent les conflits, les jugements et les opinions tranchées. Avec quelques ajustements simples, il est possible de transformer vos réseaux sociaux en havre de paix inclusif. Une expérience 2.0 où chacun.e se sent respecté.e et valorisé.e. Voici quelques astuces pratiques pour y parvenir.

Filtrez les contenus négatifs

La première étape pour créer un environnement en ligne serein est de filtrer les contenus négatifs. Utilisez les options de filtrage offertes par les plateformes pour masquer les mots-clés et les sujets que vous trouvez perturbants. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez masquer certains mots pour éviter les publications ou commentaires désagréables. De même, sur Facebook, vous pouvez masquer certaines publications.

Suivez des comptes inspirants et positifs

Les réseaux sociaux regorgent de comptes dédiés à la positivité, à l’inspiration et à l’inclusivité (comme le nôtre @thebodyoptimist). En suivant ces comptes, vous remplirez votre fil d’actualité de contenus qui vous élèvent et vous encouragent. Cherchez des créateur.rice.s de contenus qui prônent des messages d’amour, d’acceptation et de respect.

Astuce bonus : chaque mois, faites le ménage dans les comptes que vous suivez. Désabonnez-vous des comptes qui ne vous apportent plus de joie ou qui diffusent des messages négatifs. Remplissez ce vide par de nouvelles sources de positivité et d’inspiration.

Pratiquez la bienveillance numérique

La bienveillance numérique consiste à traiter les autres avec respect et empathie en ligne, tout comme vous le feriez dans la vie réelle. Par exemple, avant de partager une pensée ou de laisser un commentaire, prenez un moment pour réfléchir à son impact potentiel. Posez-vous la question : « Est-ce que ce que je vais dire va apporter quelque chose de positif à la conversation ? ». Si la réponse est non, envisagez de reformuler ou de ne pas publier du tout. La pratique de l’auto-modération peut considérablement réduire les conflits en ligne. À l’inverse, n’hésitez pas à complimenter les autres.

Astuce bonus : établissez des règles personnelles pour vos interactions en ligne. Par exemple, engagez-vous à ne pas répondre immédiatement à un commentaire enflammé, mais à attendre 10 minutes avant de le faire. Cela vous donnera le temps de calmer vos émotions et de répondre de manière plus réfléchie si c’est nécessaire.

Apprenez et éduquez-vous sur les sujets d’inclusivité

Pour être un.e meilleur.e allié.e, il est essentiel de s’éduquer sur les sujets d’inclusivité et de diversité. Lisez des articles, regardez des documentaires, et suivez des créateur.rice.s expert.e.s sur ces questions. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez comprendre et soutenir les autres.

Utilisez les fonctionnalités de blocage et de signalement

Ne sous-estimez pas la puissance des boutons « bloquer » et « signaler ». Si quelqu’un vous harcèle ou propage des messages de haine, n’hésitez pas à le bloquer et à le signaler à la plateforme (Instagram, Facebook, X, etc.). Cela non seulement vous protège, mais aide aussi à créer un espace en ligne plus sécurisé.

Astuce bonus : prenez l’habitude de vérifier régulièrement vos paramètres de confidentialité et de sécurité sur chaque plateforme. Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec qui peut voir vos publications et qui peut interagir avec vous.

Engagez-vous activement pour l’inclusivité

Soyez un.e acteur.rice du changement en promouvant l’inclusivité sur vos réseaux sociaux (même s’ils sont « en privé »). Partagez des posts qui célèbrent la diversité et l’égalité, soutenez les comptes inclusifs et défendez les personnes marginalisées. Votre voix peut faire une différence et inspirer vos ami.e.s et/ou abonné.e.s à adopter une attitude plus inclusive.

Astuce bonus : participez à des défis ou des campagnes en ligne qui encouragent l’inclusivité. Par exemple, le challenge #ChooseKindness sur Instagram invite à partager des actes de bonté et des messages positifs. En y participant, vous contribuez à répandre la bienveillance sur les réseaux sociaux.

Prenez des pauses numériques

Enfin, n’oubliez pas de prendre des pauses régulières loin des réseaux sociaux. Se déconnecter de temps en temps permet de recharger vos batteries mentales.

Astuce bonus : programmez des périodes sans écran dans votre journée, comme le matin avant de commencer votre travail ou le soir avant de vous coucher. Utilisez ce temps pour vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie, comme la lecture, la méditation ou une promenade en plein air.

En appliquant ces astuces, vous pouvez transformer vos réseaux sociaux en un havre de paix inclusif, où règnent le respect et la bienveillance. Rappelez-vous que chaque petit geste compte et que vous avez le pouvoir de rendre l’espace numérique plus agréable pour tout le monde. Alors, prêt.e à apporter du positif dans vos interactions 2.0 ? À vous de jouer !