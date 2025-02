Vers des Jeux Olympiques en Inde en 2036… avec du yoga au programme ?

Après les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et ceux de Los Angeles en 2028, c’est au tour de l’Inde de nourrir de grandes ambitions pour 2036. Le pays, berceau de civilisations millénaires et de traditions profondes, voit en cet événement une opportunité unique de briller sur la scène mondiale. Et parmi les surprises que pourrait réserver cette édition, une rumeur fait rêver et sourire à la fois : le yoga pourrait bien devenir une discipline olympique officielle.

Du tapis de méditation au podium olympique

Imaginez un instant des athlètes en pleine posture du lotus ou exécutant une salutation au soleil synchronisée sous les projecteurs du plus grand événement sportif mondial. Le yoga, bien plus qu’une simple pratique de bien-être, est déjà considéré comme un sport de compétition en Inde. En 2020, le pays a reconnu le Yogasana comme une discipline sportive officielle, ouvrant la voie à des championnats nationaux et internationaux structurés.

Avec la création de l’organisation « Yogasana Bharat », les compétitions de yoga prennent une tournure sérieuse. Critères d’évaluation ? L’exécution parfaite des postures, la fluidité des mouvements et la synchronisation. Ajoutez à cela un soupçon de concentration et une maîtrise du souffle impeccable, et vous obtenez une véritable discipline de haut niveau.

Un débat entre tradition et compétition

L’idée d’intégrer le yoga aux JO fait cependant débat. Certains puristes s’insurgent : transformer une pratique ancestrale axée sur l’harmonie en une discipline compétitive ? Sacrilège ! Pour eux, le yoga est un voyage personnel, une quête d’équilibre, loin de toute notion de classement. Mais d’autres voix s’élèvent pour défendre cette idée. Pourquoi ne pas utiliser cette vitrine olympique pour montrer au monde entier la richesse et la diversité du yoga ? Loin de le dénaturer, cette reconnaissance pourrait encourager des millions de personnes à découvrir ses bienfaits.

Kabaddi, kho-kho : l’Inde impose sa patte sportive

Le yoga n’est pas le seul sport traditionnel que l’Inde aimerait voir aux Jeux Olympiques de 2036. Le kabaddi, un mélange explosif de lutte et de jeu d’équipe très populaire en Asie, est déjà un incontournable des Jeux asiatiques. Le kho-kho, un jeu de poursuite stratégique demandant réflexes et rapidité, pourrait aussi faire son apparition. En proposant ces disciplines, l’Inde ne cherche pas seulement à enrichir le programme olympique, mais aussi à mettre en avant son héritage culturel et sportif. Une manière de rappeler au monde que le sport ne se limite pas au football, au basket ou à l’athlétisme, mais qu’il existe une infinie variété de pratiques à explorer.

Un défi à la hauteur des ambitions indiennes

Organiser les Jeux Olympiques est un véritable marathon. Infrastructures sportives, logistique, accueil des athlètes et des visiteurs, gestion environnementale… l’Inde a encore du chemin à parcourir avant de convaincre le Comité International Olympique (CIO). Mais avec sa population jeune, son développement économique rapide et sa passion pour le sport, elle a de sérieux atouts dans sa manche.

D’ici 2036, le pays devra prouver qu’il peut relever le défi. Les Jeux du Commonwealth à New Delhi en 2010 avaient démontré quelques failles organisationnelles, mais aussi la capacité du pays à gérer un événement d’envergure. Depuis, l’Inde a investi massivement dans ses infrastructures sportives et pourrait bien nous réserver une édition haute en couleur.

Les Jeux Olympiques en Inde en 2036, ce n’est plus une simple idée en l’air. La candidature se concrétise, et la ville d’Ahmedabad, dans l’État du Gujarat, est pressentie pour devenir le cœur de cet événement historique. Si l’Inde parvient à convaincre le CIO, elle marquera d’une pierre blanche son entrée dans le club des nations hôtes des JO. Alors, dans 12 ans, verra-t-on des athlètes enchaîner des postures de yoga devant des millions de spectateurs ? L’Inde réussira-t-elle à imposer ses sports traditionnels au programme olympique ? Une chose est sûre : si cela arrive, ces Jeux auront une saveur unique, entre modernité et traditions millénaires.