Cette faille qui se crée en Afrique pourrait changer la face du monde

Un bouleversement géologique d’une ampleur inédite est en cours en Afrique de l’Est : la naissance progressive d’un nouvel océan. Ce phénomène, suivi de près par les scientifiques, pourrait à terme diviser le continent africain et transformer la géographie mondiale.

Une fissure géante au cœur de la vallée du Grand Rift

Depuis 2005, la région de la vallée du Grand Rift, à la jonction de l’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie, est le théâtre d’une transformation spectaculaire. Une fissure longue de plus de 60 kilomètres s’est ouverte dans le sol, conséquence de l’éruption du volcan Dabbahu et d’une série de séismes majeurs. Cette fracture marque le début d’un lent processus de séparation des plaques tectoniques africaines, un phénomène visible depuis l’espace.

« Visualisez-le comme une expansion de la mer Rouge »

Pour Cynthia Ebinger, géoscientifique interrogée par la BBC, il ne s’agit pas simplement de la création d’un nouvel océan, mais d’« une expansion de la mer Rouge ». Elle explique que : « dans les prochains millions d’années, l’eau salée de la mer Rouge et du golfe d’Aden s’engouffrera dans cette dépression, créant une nouvelle étendue océanique et coupant progressivement la Corne de l’Afrique du reste du continent ».

Un processus plus rapide que prévu

Initialement, les scientifiques estimaient que la formation d’un nouvel océan prendrait entre 5 et 10 millions d’années. Toutefois, les recherches récentes menées par Cynthia Ebinger et ses collègues suggèrent que ce délai pourrait être bien plus court : « en moins d’un million d’années, peut-être même la moitié », selon la spécialiste. Cette accélération est due à l’intense activité tectonique de la région, qui favorise l’ouverture des fissures et l’infiltration de l’eau salée.

Des conséquences géographiques et géopolitiques majeures

La naissance de ce sixième océan bouleversera la géographie de l’Afrique, redéfinissant les frontières et les zones économiques exclusives. De nouveaux ports pourraient voir le jour sur la future côte orientale, modifiant les routes commerciales entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Ce bassin marin inédit pourrait aussi devenir un sanctuaire pour des espèces encore inconnues, transformant la biodiversité régionale.

2-7 La Terre – La vallée du Grand Rift ou quand la Terre se déchire pic.twitter.com/nlwu9vKWNY — LegendesCartographie (@LegendesCarto) September 19, 2023

Un rappel de la puissance de la Terre

Même si ce phénomène ne sera (logiquement) pas achevé de notre vivant, il illustre la dynamique permanente de notre planète et la puissance des forces géologiques à l’œuvre sous nos pieds. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour mieux comprendre et anticiper les conséquences de cette transformation, tout en rappelant que la prévision précise des séismes ou des éruptions volcaniques reste impossible à ce jour.

La formation d’un nouvel océan en Afrique de l’Est, confirmée par les travaux de Cynthia Ebinger et relayée par la BBC, est ainsi un événement rarissime qui pourrait, à très long terme, bouleverser la géographie, l’économie et la biodiversité mondiale. Un phénomène fascinant, dont les premières étapes se déroulent actuellement sous nos yeux.