Les personnes hautaines font toutes ça, en faites-vous partie ?

Les personnes hautaines vous regardent de haut, d’un air de dire « tu ne m’arrives pas à la cheville ». Elles prononcent des phrases coups de poing, qui font mal à l’estime de celles et ceux qui les reçoivent. Elles se pensent supérieures aux autres et ça se remarque rien que sur leur faciès. Ces personnes-là vous hérissent le poil à des kilomètres, mais si vous aussi vous étiez condescendante sans le savoir ?

Ne pas poser de questions à l’autre

S’il fallait tirer le portrait-robot d’une personne hautaine, il se rapprocherait dangereusement de la détestable Anastasia dans Cendrillon. La belle-sœur qui se prend pour une reine et qui traite tout le monde comme des moins que rien. La personne hautaine trône sur un piédestal invisible. C’est bien simple, elle ne voit pas plus loin que son nombril. Dans les rapports humains, elle est plutôt du genre désintéressé. Le « et toi » n’est pas vraiment instinctif chez elle. À chaque fois que l’occasion se présente, elle ramène la conversation à elle et s’engage dans un monologue auto-centré très éloquent.

Corriger les autres (surtout en public)

La personne hautaine reprend inlassablement les autres et joue souvent les donneuses de leçon. Elle ne peut pas s’empêcher de fliquer ce qui sort de la bouche des autres. Que ce soit pour un mot mal prononcé, une erreur de date, une faute d’accord ou une petite faille dans un discours, elle fait irruption avec cet irritable : « si je peux me permettre ». Même si l’intention est bonne, d’un point de vue extérieur ça sonne surtout comme du mépris.

Garder un visage fermé ou froid

Rien ne se lit sur son visage, figé dans la glace. La personne hautaine est impassible et ne montre aucune réaction. Alors que les autres sourient, s’enthousiasment et font une mine choquée, elle reste de marbre, sans l’ombre d’un rictus. Elle a un langage corporel très limité et excelle dans l’art de la dissimulation émotionnelle. Il n’y a guère que ses yeux qui parlent pour elle et ils s’emplissent souvent de jugement.

Se montrer inaccessible

Ne jamais répondre aux messages, toujours sembler occupée, refuser les invitations sans proposer d’alternative… La personne hautaine donne souvent l’impression d’être overbookée, voire totalement indisponible. Lorsque vous faites un pas en avant, elle fait trois pas en arrière. Autrement dit : vous n’êtes clairement pas sa priorité et elle n’a pas de temps à perdre avec vous.

Minimiser les problèmes des autres

La personne hautaine sort toujours ce refrain « tu dramatises » ou « ce n’est pas si grave ». Une façon involontaire de se placer au-dessus des émotions des autres et d’amplifier ses propres problèmes. Au lieu de vous tendre un mouchoir, elle vous assomme de phrases méprisantes. Une chose est sûre : ce n’est pas vers elle que vous vous tournez pour trouver du réconfort ou pour essuyer vos larmes.

Avoir du mal à admettre ses erreurs

« Je me suis trompée ». Cette phrase se fait rare chez la personne hautaine. Elle la prononce qu’en cas d’extrême urgence, dans un murmure ou en marmonnant. Elle ne reconnaît presque jamais ses torts. Ça la torture de dire ces mots, qui s’apparentent, pour elle, à un aveu de faiblesse.

Les personnes hautaines ne sont pas toutes toxiques

La personne hautaine ne renvoie pas une belle image d’elle. Quand vous la croisez, au bureau ou au repas dominical, vous vous dites spontanément « pour qui elle se prend ? ». Pourtant, ces tacleuses professionnelles qui ne font pas dans la dentelle n’ont pas toutes un mauvais fond.

La plupart du temps, elles adoptent ces attitudes par peur d’être rejetées, blessées ou incomprises. C’est une carapace. Se montrer distante ou critique peut être un réflexe pour garder le contrôle, éviter la vulnérabilité. Autrement dit, l’attitude hautaine n’est pas toujours de l’arrogance : parfois, c’est un appel à l’amour-propre mal calibré.

Et puis, il y a aussi le conditionnement social : certaines femmes ont appris à adopter une posture « forte » pour se faire respecter. Sauf qu’entre confiance et condescendance, la frontière est parfois très mince. Un torse un peu trop bombé, une tête un peu trop vers le ciel ou un discours trop affirmé et vous voilà catalogué.

Il y a des personnes qui sont hautaines de nature, mais il y en a d’autres qui agissent ainsi pour se protéger. Derrière une madame « je sais tout » ou une collègue qui a toujours le menton levé se cache peut-être des insécurités.