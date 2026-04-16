Halloween närmar sig, och djävulsmak är ett säkert kort. Denna djävulslook för kvinnor är tilltalande eftersom den är både spektakulär och lättillgänglig.

Du behöver inte vara en professionell makeupartist för att uppnå en fantastisk och effektiv förvandling . Några väl valda produkter, lite precision, och du är redo.

Den här handledningen passar alla, oavsett makeup-erfarenhet, för att glänsa på årets läskigaste fest.

En glamorös och lättskapad djävulsk look för Halloween

Djävulsk makeup för kvinnor är allt annat än skrämmande. Till skillnad från FX-makeuptekniker som kräver specialutrustning, bygger den här looken på enkla steg och klassiska skönhetsprodukter .

Sluteffekten förblir imponerande, till och med fängslande.

Det som gör denna Halloween-fest särskilt tilltalande är hur snabb den är att skapa. En fullständig förvandling är möjlig på mindre än trettio minuter.

Huvudstegen är indelade i fyra faser: ögonen , förstärkta med röd ögonskugga ; grafiska element som horn och svans; intensifierade läppar ; och slutligen, glamorösa sista detaljer. Vi kommer att detaljera vart och ett av dessa för att garantera ett perfekt resultat.

De viktigaste produkterna för att skapa din djävulska makeup

Innan du börjar behöver du samla ihop rätt verktyg. Rött läppstift spelar en central roll i den här looken: det används både för läpparna och för att rita hornen och svansen. Det är en viktig produkt med flera funktioner.

Röda ögonskuggor kan användas för att skapa en intensiv och blandad look.

Sedan används eyeliner för att intensifiera ögonkonturen för en skarp effekt. Svart penna används på läpparna för en slående kontrast.

Paljetter och lösögonfransar , även om de är valfria, ger den där glamorösa och spektakulära dimensionen som gör hela skillnaden på en maskeradfest.

Skapa ögonen: röd ögonskugga, eyeliner och glitter

Applicera röd ögonskugga

Vi börjar med ögonskuggorna . Målet är att skapa en utsvängd och blandad effekt i nyanser av rött.

Applicera en ljusare nyans på ögonlocket och intensifiera sedan med en mörkare nyans mot ögonvrån. Blandningen bör ske gradvis för att undvika en hård effekt.

Förstärk din blick med eyeliner

När ögonskuggan är applicerad, används eyeliner . En exakt linje dras längs den övre fransraden, lätt utsvängd utåt . Denna teknik förlänger ögonen och ger dem en fängslande intensitet.

För ett felfritt resultat, håll ögonlocket lätt spänt under appliceringen.

Rött glitter är den sista touchen för ögonen . Applicera det på ögonlockets inre eller yttre vrå, eller till och med över hela det rörliga ögonlocket, beroende på önskad djärvhet. Denna detalj förvandlar en enkel makeup-look till ett verkligt glamoröst mästerverk.

Rita djävulens horn och svans på ansiktet

Detta är det mest originella och kreativa steget i denna Halloween-sminkning . Det röda läppstiftet blir ett ritverktyg. Små horn ritas ovanför ett ögonbryn , eller ett horn ovanför varje ögonbryn , beroende på önskad effekt.

Korta, böjda linjer räcker för ett övertygande resultat.

Djävulens svans är ritad under ena ögat , återigen med läppstift . En slingrande linje som slutar i en spets framkallar perfekt detta djävulska attribut.

För att utsmycka dessa element strös några paljetter på hornen och svansen. Kreativitet är fortfarande den enda vägledningen: varje person anpassar dessa mönster på sitt eget sätt.

Framhäv dina läppar för en perfekt djävulsk effekt

Läpparna är ett av nyckelelementen i den här looken. Börja med att konturera dem med en svart penna , noggrant följande den naturliga läpplinjen. Blanda sedan ut konturen inåt med fingret eller en pensel för en subtil gradient.

Det röda läppstiftet fyller insidan av läpparna. Kontrasten mellan den svarta pennans mörka gloria och den intensiva röda nyansen skapar en djävulskt förförisk effekt.

Denna färgkombination förstärker den sensuella aspekten av looken utan att kräva några avancerade tekniker. Halloween har aldrig varit så glamoröst .

De sista detaljerna för att personifiera och förbättra ditt utseende

Lösögonfransar är den sista touchen som förändrar allt. Applicerade över naturliga fransar förstärker de ögonen och ger dem spektakulär volym.

Denna detalj uppskattas särskilt för kvällar där ljusintensiteten varierar, eftersom lösögonfransarna förblir synliga under alla förhållanden.

Därefter appliceras rött glitter på önskade områden: runt ögonen , på hornen eller svansen. Varje persons kreativitet dikterar den slutliga kompositionen.

Denna djävulska look kan anpassas i all oändlighet, och det är just det som gör den till ett Halloween -måste.

Vårt urval av de bästa produkterna för att återskapa denna djävulska makeup

För att troget återskapa denna djävulska makeup-look har vi valt ut sex viktiga produkter. Cream Lip Stain, prissatt till 13,99 euro, erbjuder en ultramatt, ultrapigmenterad och överföringssäker vegansk formula med 10 timmars hållbarhet .

12h Waterproof Eye Contour Pencil för 9,99 euro erbjuder en vattenfast formula som motstår fukt i 12 timmar.

Tatoo Liner för 22 euro är en vattenfast flytande eyeliner med intensifierad pigmentering , designad i en anti-uttorkande aluminiumpenna.

Det biologiskt nedbrytbara glittret för 5,90 euro är 97,7 % biologiskt nedbrytbart, veganskt certifierat och tillverkat av växtbaserade cellulosafibrer. Lämplig för alla hudtyper och håller hela natten.

Samantha lösögonfransar för 10,20 euro är ultralätta, återanvändbara och passar alla ögonformer .

Slutligen har vi Berries 42 Colour Palette, som kostar 25 euro, och som kombinerar 42 nyanser i granatrött, rött och rosa. Paletten erbjuder finishar som sträcker sig från ultramjuk matt till mjukt skimmer, med högpigmenterade nyanser .

Det bör noteras att den globala marknaden för maskeraddräkter översteg 1,5 miljarder dollar år 2023, ett bevis på att det ser ut som att djävulen fängslar miljontals människor varje år.