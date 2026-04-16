Karneval är mycket mer än bara en kostymparad. Det är en inbjudan att återuppfinna sig själv, att leka med färger, former och mönster för att skapa spektakulära konstnärliga förvandlingar.

Varje år, särskilt runt Mardi Gras, söker tusentals kvinnor originella idéer för att förbättra sina kostymer. Smink är fortfarande den centrala delen av denna förvandling.

Oavsett om det är ett slående djurutseende, en fantasikaraktär eller ett ansikte inspirerat av en avlägsen kultur, är möjligheterna oändliga och tillgängliga för alla.

En magisk enhörningsmakeup för karnevalen

Den nödvändiga utrustningen

För att skapa denna sagolika makeup, samla följande saker: svart, guld, vit, rosa och blå ögonskugga , samt fina penslar för detaljer och breda penslar för att täcka större ytor.

Glitter ger enhörningsvärlden den där viktiga touchen av gnistra. Varje nyans spelar en specifik roll: guld strukturerar hornet, rosa mjukar upp helhetsintrycket och blått framhäver ögonen.

Stegen som ingår

Börja med att rita ett gyllene horn mitt i pannan med en fin pensel. Rita sedan två rosa halvcirklar runt hornet för att rama in detta centrala element.

Rita vita öron fyllda med rosa direkt på pannan, på vardera sidan om hornet. Rita blå linjer ovanför ögonlocken för att intensifiera blicken. Avsluta hornets konturer i svart med jämna horisontella penseldrag.

Lägg till rosa arabesker, tunna vita linjer och små vita stjärnor för att berika kompositionen. Avsluta med en generös applicering av glitter.

Den glada clownsminkningen, en klassiker från karnevalen

Den nödvändiga utrustningen

Den här handledningen kräver vit, blå och röd ögonskugga , röd krämmakeup , svampar och borstar.

Vit ansiktsfärg fungerar som bas som täcker hela ansiktet, blå ger kontrasten mellan uttrycksfulla trianglar, medan rött skapar clownens ikoniska mun och rosiga kinder.

Svamparna säkerställer en jämn och jämn applicering.

Stegen som ingår

Täck hela ansiktet med vit ansiktsfärg med hjälp av en ren svamp . Rita två blå trianglar ovanför ögonbrynen och två symmetriska trianglar under ögonen för att skapa ett komiskt och teatraliskt uttryck.

Applicera rött rouge på kinderna och nästippen. Rita sedan en bred clownmunn med röd krämmakeup och lyft upp mungiporna för ett glatt uttryck.

Komplettera looken med en liten clownhatt för att göra denna festliga dräkt perfekt.

Tigermakeup, för en lyckad djurlook

Den nödvändiga utrustningen

För att övertygande framställa denna katt, utrusta dig med vit, orange, gul och svart ansiktsfärg , svampar och penslar.

Det subtila i denna look ligger i nyanserna: den gradvisa övergången från gult till orange skapar en naturlig och övertygande gradient, nära riktig tigerpäls.

Stegen som ingår

Applicera gul ögonskugga på pannan, näsan och kinderna med en svamp och täck jämnt. Konturera sedan ansiktet i orange och skapa en jämn gradient mot kanterna.

Rita vita linjer ovanför ögonlocken och måla nospartiet vitt för att simulera tigerns karakteristiska ljusa område.

Rita symmetriska svarta linjer på pannan , ögonens konturer, kinderna, nästippen och lägg till morrhåren.

Mellan varje svart linje, infoga tunna vita linjer för en ännu mer realistisk effekt.

En färgglad och festlig papegojesmink för karnevalen

Den nödvändiga utrustningen

Denna sprudlande makeup kräver en komplett palett: vita, svarta, röda, gula, orangea, blå och gröna ögonskuggor , precisa borstar och svampar.

För att ta förklädnaden ytterligare kommer pannband prydda med fjädrar eller fina kontaktlinser att dramatiskt intensifiera slutresultatet.

Stegen som ingår

Börja med att forma gula bågar runt ögonen. Måla ovanför ögonfransarna i orange, sedan i rött för att skapa en kromatisk progression som påminner om fjäderdräkt.

Rita blå och vita linjer på kinderna. Rita tjocka svarta linjer runt ögonen och forma en svart cirkel på nosen för att imitera näbben. Färglägg ögonbrynen och ögonens övre del vita.

Slutligen, dutta lite grön ögonskugga på den blå delen av ansiktet för att ge djup.

Regnbågssmink, en bländande idé för karnevalen

Den nödvändiga utrustningen

Planera att ha röda, orange, gula, gröna, vita, lila och blå ögonskuggor , svampar och borstar.

Ögonskuggornas kvalitet är avgörande här: ljusa och välpigmenterade nyanser garanterar ett lysande och distinkt resultat, särskilt synligt under en gatumodevisning.

Stegen som ingår

Rita färgade bågar från näsans topp till pannan på ena sidan, och från näsan till hakan på den andra. Applicera färgerna i regnbågens kanoniska ordning: röd, orange, gul, grön, blå, lila.

Blanda färgerna genom att dutta med en svamp för att skapa en naturlig toning. Lägg till vita kors och prickar i regnbågen för en ännu mer detaljerad och grafisk effekt.

En djärv piratmakeup för att sticka ut på karnevalen

Den nödvändiga utrustningen

Samla vit, svart och röd ögonskugga , svampar och penslar.

Denna kostym är perfekt för kvinnor som vill ha en stark och avgörande look, långt ifrån de vanliga standarderna för feminin smink.

Stegen som ingår

Rita ett rött pannband över pannan, som sträcker sig ner mot höger öra. Markera pannbandet med svart och lägg till små vita cirklar för att efterlikna broderi. Rita en svart ögonlapp över vänster öga, ett signaturdrag för piratfiguren.

Lägg till en svart mustasch och ett tjockt skägg. En pirathatt eller halsduk knuten runt huvudet fulländar denna slående dräkt.

Catrina-sminkning, för en mystisk och elegant karneval

Vad du behöver veta om den här sminkningen

La Catrina är mycket mer än bara smink: det är en mexikansk kulturell symbol djupt rotad i traditionen Día de los Muertos, som firas varje 2 november.

Den mexikanska dödskallen är själva essensen av den här looken där smink är det centrala elementet i förklädnaden, utan att det krävs komplicerade accessoarer.

Dess samtidigt mystiska och raffinerade utseende gör den till ett mycket populärt val på Instagram och Pinterest.

Projektets huvuddrag

Applicera ett vitt baslack som täcker hela ansiktet. Rita färgglada blommiga och geometriska mönster runt ögonen och på pannan med fina penslar. Rita djärva svarta konturer för att likna en dödskalle, särskilt runt munnen och ögonen.

Lägg till guld- eller paljettdetaljer för en touch av lyx. En elegant klänning och en blomsterprydd hatt fulländar denna spännande look.

En hippieblommig makeup-look, en originell och poetisk idé

Vad kännetecknar denna makeup

Den blommiga hippie-makeupen är fängslande i sin lätthet och fantasi. Denna färgglada och glada look fokuserar främst på ögonen och förvandlar dem till veritabla blomkompositioner.

Det här är en idé som delas särskilt på Facebook och uppskattas av kvinnor som vill ha en solig och fantasifull karneval.

Projektets huvuddrag

Välj ljusa, komplementära färger för kronbladen. Rita ovala eller rundade former runt ögat och stråla ut dem från ansiktet.

Lägg till en guldig eller gul blommig mitt i ögonvrån. Komplettera looken med glitter eller hårspray för en lysande och magisk effekt. Färska eller konstgjorda blommor i håret förstärker vårens kostym.

Några tips för att fullända din karnevalsmakeup

Att välja rätt produkter

Vattenbaserat smink kräver mer övning än traditionella färger, men ger fantastiska resultat och enastående hållbarhet. Krämsmink är lättare att applicera och passar bra för nybörjare.

Testa alltid produkter på handleden innan du applicerar dem i ansiktet, särskilt om du gör den här typen av smink för ett barn.

Förbättra din makeup med rätt accessoarer

Briljant och glitter förhöjer vilken look som helst, oavsett om det är en enhörning eller en Catrina. Accessoarer som hattar, huvudbonader eller fina kontaktlinser förstärker effekten av den valda makeupen avsevärt.

Dessa tekniker fungerar även bra för både Halloween och karneval, vilket mångfaldigar möjligheterna att återanvända dem.

Indisk smink, en tidlös karnevalslook

Den nödvändiga utrustningen

Denna diskreta men ändå slående makeup kräver vit ögonskugga, röd krämmakeup och fina penslar .

För att fullända dräkten och ge den en uppslukande dimension visar sig en fjäderprydd huvudbonad, ett koger eller en dekorativ yxa vara särskilt effektiva accessoarer.

Stegen som ingår

Rita en bred, horisontell röd linje som förbinder ansiktets två ändar och passerar under ögonen. Rita en vit linje på varje kind, under den röda linjen, och förbind den med näsan.

Rita en vit linje från läpparna till hakan. Lägg till fyra symmetriska vertikala linjer på kinderna för det traditionella mönstret. Komplettera med dina valda accessoarer för att fullända denna tidlösa kostym.

Sallys smink: en karnevalsidé för fans av kultkaraktärer

Vem är Sally och varför är denna sminkning perfekt för karneval?

Sally är den ikoniska karaktären från The Nightmare Before Christmas , den animerade filmen av Tim Burton som släpptes 1993.

Denna kultkaraktär, som känns igen på sitt sydda ansikte och sina blåaktiga nyanser, inspirerar varje år många kvinnor som vill ha en originell, konstnärlig sminkning som omedelbart syns i mängden under karnevalen.

Projektets huvuddrag

Applicera ett ljusblått baslack över hela ansiktet. Rita svarta sömmar på kinderna, hakan och pannan med en fin pensel.

Lägg till små svarta prickar på vardera sidan av varje söm för att efterlikna karaktärens karakteristiska trådstygn.

Markera dina ögon i svart för en intensiv och uttrycksfull look. En röd peruk och en rutig klänning fulländar denna unika dräkt perfekt.