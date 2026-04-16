Nicole Kidman ger sig in i ett oväntat projekt om livets slutskede

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman överraskade många genom att avslöja att hon tränar för en roll långt ifrån filminspelningsplatser. Hon vill lära sig att stödja människor i livets slutskede, ett projekt som hon direkt kopplar till sin mors död 2024.

Nicole Kidman satsar på ett mycket personligt projekt

Nicole Kidman avslöjade under ett tal vid University of San Francisco att hon utbildar sig till dödsdoula, eller följeslagare i livets slutskede. Flera amerikanska medier rapporterade om detta uttalande, som gjordes under en offentlig diskussion som hölls på campus.

Detta val markerar en oväntad vändpunkt i skådespelerskan karriär. Nicole Kidman, som blivit prisbelönt för sina film- och tv-roller, förklarade att detta beslut också var en del av hennes personliga resa. Enligt rapporter från hennes tal presenterade hon denna utbildning som ett sätt att bredda sin förståelse för omsorg, komfort och närvaro med människor i livets slutskede.

Ett engagemang som fötts ur personlig erfarenhet

Nicole Kidman kopplade detta projekt till sin mors, Janelle Ann Kidmans, bortgång i september 2024. Vid den tidpunkten lämnade skådespelerskan Venedigs filmfestival efter att ha fått veta om sin mors död, där hon just hade fått pris för filmen "Babygirl".

Enligt pressrapporter förklarade hon att denna period lyfte fram en mycket verklig svårighet: trots familjens närvaro och välvilja var det inte alltid möjligt att vara där hela tiden. Denna insikt ledde henne till att söka stöd utifrån, som kunde ge en lugn, opartisk och tröstande närvaro under livets sista stunder.

Ett sällsynt offentligt uttalande om ett känsligt ämne

Ämnet fick ännu mer uppmärksamhet eftersom Nicole Kidman talade om ett mycket personligt engagemang, helt till skillnad från mer traditionella karriärmeddelanden. Den anglosaxiska pressen lyfte fram den oväntade karaktären av denna uppenbarelse, men också dess djupt mänskliga dimension, i ett sammanhang där yrken relaterade till vård i livets slutskede får allt större synlighet.

Detta uttalande kommer också vid en tidpunkt då skådespelerskan talar mer öppet om sin sorg över sina föräldrar. Hennes far, Anthony Kidman, dog 2014, och hon har upprepade gånger hyllat sina föräldrars avgörande inflytande på hennes liv och karriär.

Genom att tillkännage att hon utbildar sig i vård i livets slutskede avslöjar Nicole Kidman en oväntad aspekt av sitt liv. Detta projekt, som föddes ur en personlig förlust, belyser ett diskret men kraftfullt tillvägagångssätt, fokuserat på tröst och omsorg om andra.